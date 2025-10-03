В Татарстане провели сложную операцию по извлечению осколка у бойца СВО
В Республиканской клинической больнице Татарстана проведена сложная операция по извлечению осколка из труднодоступного места между аортой и позвоночником. Пациентом оказался 22-летний Ильсаф Ахметшин, боец специальной военной операции.
Как сообщает «Татар-информ», солдат был ранен 5 мая под Брянском. После первоначального лечения в ближайшей клинике ему потребовалась плановая операция для удаления осколка. Во время отпуска по ранению Ахметшин обратился в Казанский военный госпиталь, откуда его направили к специалистам РКБ Татарстана.
Осколок находился в критической зоне — между аортой и позвоночником под диафрагмой, где отходят важнейшие артерии, питающие органы брюшной полости. По словам заведующего отделением сосудистой хирургии РКБ Рифката Нуретдинова, операция была чрезвычайно травматичной и рискованной из-за возможного сильного кровотечения и необходимости обходить пролежень на аорте, вызванный давлением инородного тела.
Операция прошла успешно благодаря слаженной работе Рифката Нуретдинова и профессора Александра Максимова. Сейчас Ильсаф продолжает восстановление. Он служит по контракту с 2022 года и с сентября 2024 года находится в зоне специальной военной операции.
Читайте также: