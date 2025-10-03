В Татарстане провели сложную операцию по извлечению осколка у бойца СВО

03 октября 2025, 16:17

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Республиканской клинической больнице Татарстана проведена сложная операция по извлечению осколка из труднодоступного места между аортой и позвоночником. Пациентом оказался 22-летний Ильсаф Ахметшин, боец специальной военной операции.