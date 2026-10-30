В Татарстане в этом году участилась заболеваемость мышиной лихорадкой

30 октября 2026, 18:38

В Татарстане в 2026 году чаще болеют мышиной лихорадкой, чем корью

Фото: istockphoto/sudok1

В Татарстане зафиксировали рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) — почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.





Она опровергла появившиеся в сети сообщения о вспышке ГЛПС в республике. Информацию приводит «Татар-информ».





«На сегодня зарегистрировано 553 случая ГЛПС — это выше, чем в прошлом году, почти в два раза. Мы находимся в цикличном подъеме заболеваемости. Интенсивность средняя — это не всплеск, не вспышка заболеваемости. Ажиотажа нет», — пояснила она.