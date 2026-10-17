В Роспотребнадзоре объяснили, чем полезна черника

17 октября 2026, 01:42

Роспотребнадзор: Черника способствует нормальной работе пищеварительной системы

Фото: iStock/Ganna STRYZHEKIN

Черника — ценная ягода, которая поддерживает нормальную работу пищеварительной системы и содержит множество полезных микроэлементов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Роспотребнадзора.