В Роспотребнадзоре объяснили, чем полезна черника
Черника — ценная ягода, которая поддерживает нормальную работу пищеварительной системы и содержит множество полезных микроэлементов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Роспотребнадзора.
В составе черники есть витамины группы B, витамин C, калий, кальций, магний и железо. Особую пользу приносят антоцианы — растительные пигменты с антиоксидантным действием, которые защищают клетки от окислительного стресса. При этом черника низкокалорийна: около 44 ккал на 100 граммов продукта.
При выборе ягод стоит обращать внимание на их внешний вид. Спелая черника имеет почти чёрный цвет и лёгкий сизый налёт, который говорит о свежести. Плоды должны быть плотными и упругими, без пятен. Если ягоды слиплись, это может указывать на нарушение условий хранения или начало гниения.
Хранить свежую чернику лучше всего в холодильнике при температуре от +2 до +4 °C. Ягоды рекомендуется разложить тонким слоем в контейнере с крышкой или в ёмкости с отверстиями для циркуляции воздуха.
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