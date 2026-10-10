Роспотребнадзор запретил ввоз напитков из одной страны

10 октября 2026, 14:40

Роспотребнадзор запретил ввоз произведенной в Грузии колы

Фото: iStock/Lemon_tm

Роспотребнадзор запретил ввоз и оборот алкоголя и напитков некоторых производителей из Грузии в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.