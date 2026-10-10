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Роспотребнадзор запретил ввоз напитков из одной страны

Роспотребнадзор запретил ввоз произведенной в Грузии колы
Фото: iStock/Lemon_tm

Роспотребнадзор запретил ввоз и оборот алкоголя и напитков некоторых производителей из Грузии в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.



По данным издания, по решению Совета Евразийской экономической комиссии вводится временная санитарная мера, которая прекращает ввоз и оборот продукции, не соответствующей стандартам по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности.

В материале отмечается, что под запрет попала алкогольная продукция АО «Телиана Вели», «Тбилвино», «Грузинской пивной компании» и ООО «Братья Асканели», минеральная вода «Набеглави» от производителя «Хелси Вотер» и напиток Coca-Cola, выпущенный в Грузии.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запросил объяснения у владивостокского ресторана «Бургер Кинг» после появления видео с нарушениями.

Лидия Пономарева

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