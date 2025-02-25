В Татарстане врачи впервые вживят под кожу пациенту-сердечнику мини-ЭКГ

Фото: iStock/Peera_Sathawirawong
Врачи клинической больницы «РЖД-Медицина» в Казани впервые проведут операцию по установке подкожного мини-ЭКГ пациентке с подозрением на патологию сердца.
Женщине планируют установить петлевой регистратор, который может фиксировать изменения сердечного ритма, работая до трех лет. Устройство имеет размер CD-карты и будет круглосуточно следить за состоянием пациентки.
Главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД», руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев рассказал об уникальности данного прибора.
По его словам, благодаря такому мини-ЭКГ можно определить, связаны ли определенные симптомы пациентки с нарушениями работы сердца.
Читайте также:
Кардиолог объяснила, из-за чего случаются обмороки во время магнитных бурь
Сотрудники кардиопульта областной скорой за год провели 400 тыс. консультаций
Жители Каширы смогут дистанционно проконсультироваться у кардиолога МОНИКИ
Главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД», руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев рассказал об уникальности данного прибора.
«Уникальность операции заключается в том, что среди прежних методов записи сердечного ритма новый способ — самый достоверный. Имплантируется маленькое устройство, никак не влияющее на жизнь пациента. В течение трех лет записываются данные, которые видит врач», — приводит «Татар-информ» слова Шугушева.
По его словам, благодаря такому мини-ЭКГ можно определить, связаны ли определенные симптомы пациентки с нарушениями работы сердца.
Читайте также:
Кардиолог объяснила, из-за чего случаются обмороки во время магнитных бурь
Сотрудники кардиопульта областной скорой за год провели 400 тыс. консультаций
Жители Каширы смогут дистанционно проконсультироваться у кардиолога МОНИКИ
Элина Позднякова