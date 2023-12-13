В центре «Пушкинский» заработала новая программа реабилитации участников СВО

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В комплексном центре «Пушкинский» запустили новую программу реабилитации участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Центр находится в Ивантеевке. В него закупили для новой программы механический тренажер, который разрабатывает кисти рук и помогает восстановлению после инсульта.
Стоит отметить, что в центре для реабилитации пациентов работает соляная пещера и ультразвуковая терапия.
Читайте также:
Названы основные симптомы микоплазменной инфекции
Назван вид орехов, нормализующий уровни сахара и холестерина в крови
Подмосковные врачи при помощи новой методике лечения спасли мужчину с опухолью мозга
«<…>Реабилитационные мероприятия включают в себя физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру, механотерапию. Тренажер для восстановления подвижности пальцев рук после травмы и инсульта помогает развитию мелкой моторики, координации движений кисти и пальцев руки, умения концентрировать внимание. Двое военнослужащих из Пушкино <…> сегодня приступили к реабилитации по новой программе», — отметил руководитель центра Артем Савин.
Читайте также:
Названы основные симптомы микоплазменной инфекции
Назван вид орехов, нормализующий уровни сахара и холестерина в крови
Подмосковные врачи при помощи новой методике лечения спасли мужчину с опухолью мозга
Мира Полтева