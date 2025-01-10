В Видном врачи извлекли из носа малыша едва не погубившую его фасоль

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновской больницы достали из носа двухлетнего мальчика фасоль. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В медучреждение обратились родители малыша с жалобами на инородное тело у него в носу. При осмотре выяснилось, что в правом носовом ходе у него плотно застряла фасоль. Инородное тело вызвало отёк слизистой оболочки.
Специалист посоветовал подбирать для детей игрушки строго по возрасту, не оставлять мелкие предметы в зоне их досягаемости. Если вы заметили, что ребёнок стал тяжело дышать, издавать свистящие звуки, необходимо, не пугая малыша, немедленно обратиться к специалисту. Важно не пропустить даже самые незначительные симптомы. Чем раньше ребёнок попадет к оториноларингологу, тем меньше риск серьёзных последствий.
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«Специальным крючком мы извлекли фасоль. Все прошло благополучно. В тот же день ребёнка отправили домой под наблюдение оториноларинголога. Главная опасность заключалась в том, что из-за взаимодействия со слизью она разбухла и стала мягкой, что грозило удушьем», – рассказал заведующий оториноларингологическим отделением больницы Дмитрий Салихов.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Специалист посоветовал подбирать для детей игрушки строго по возрасту, не оставлять мелкие предметы в зоне их досягаемости. Если вы заметили, что ребёнок стал тяжело дышать, издавать свистящие звуки, необходимо, не пугая малыша, немедленно обратиться к специалисту. Важно не пропустить даже самые незначительные симптомы. Чем раньше ребёнок попадет к оториноларингологу, тем меньше риск серьёзных последствий.
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Лора Луганская