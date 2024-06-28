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В выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 34 парках

28 июня 2024, 12:47
Фото: iStock/stockimagesbank

Фото: iStock/stockimagesbank

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Акцию по проверке здоровья проведут в ближайшие выходные — 29 и 30 июня — в 34 парках Московской области, пройти медосмотр смогут все желающие, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.


«С начала лета выездные бригады врачей работают по выходным в городских парках области. В ходе такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе. Благодаря акции жители могут совместить прогулку в парке с заботой о своем здоровье», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Для того, чтобы пройти медицинский осмотр в парке, нужно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на областном портале «Здоровье».

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#минздрав мо
#медосмотр
#профилактика
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#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
В Подмосковье начался приём заявок на соискание медицинской премии
28 июня 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Приём заявок на соискание профессиональной премии для медиков «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Основная задача премии – поддержка опытных медицинских специалистов, которые на протяжении длительного времени работают в наших медучреждениях», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в этом перечень специальностей претендентов на премию расширили на семь позиций. Теперь в список вошли гематологи, детские кардиологи и ряд других специалистов.

Заявки в номинации «Подмосковный врач» принимаются с 20 июня до 15 июля, в номинациях «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» — с 1 июля до 15 августа. Далее претендентов ждёт конкурсный отбор, в ходе которого нужно будет пройти испытания по теории, практике и решению ситуационных задач.

Победители получат выплату в размере от 120 до 180 тысяч рублей.

Полная информация о конкурсе размещена на сайте подмосковного Минздрава.

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#медицина
#здравоохранение
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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Госдума планирует сократить допустимые сроки прерывания беременности
РИА Новости: в Госдуме хотят сократить срок прерывания беременности
28 июня 2024, 12:10

Фото: IStock/Zulkarnieiev Zulkarnieiev

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву РФ рассмотреть возможность сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. Об этом говорится в письменных рекомендациях, попавших в распоряжение РИА Новости.
Также предполагается внести изменения в законодательство, согласно которым беременность, наступившая вследствие изнасилования, станет социальным основанием для аборта.

Ранее телеканал 360 сообщал о разработке закона, который отменит проведение процедуры аборта в частных клиниках.

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В больницы Подмосковья поступило 12 рентген-аппаратов С-дуга
28 июня 2024, 11:35

Фото: пресс-служба правительства МО

С начала года медучреждения Московской области получили 12 новых рентген-аппаратов С-дуга, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Модернизация здравоохранения – одна из наших приоритетных задач. Мы строим современные поликлиники и больницы, проводим «перезагрузку» действующих медучреждений, капитально ремонтируем старые здания, привлекаем квалифицированных врачей. Ещё одно важное направление работы – обновление медицинского оборудования. (…) Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга, до конца 2024-го поставим еще девять», — сказал Андрей Воробьёв.
Рентген-аппараты С-дуга позволяют получать чёткое изображение под любым углом и выводить его на монитор в онлайн-режиме, поэтому может эффективно применяться не только на этапе диагностики, но и в ходе операции, так как для получения снимка нет необходимости менять положение тела пациента. Кроме того, лучевая нагрузка на пациента при использовании цифрового аппарата С-дуга значительно меньше, чем от рентгенов предыдущего поколения.

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#медицинское оборудование
#андрей воробьёв
#медицина
#здравоохранение
#московская область
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Нарколог Холдин назвал признаки того, что ребёнок принимает запрещённые вещества
28 июня 2024, 10:58

Фото: iStock/Motortion

Летние каникулы — это время, когда дети часто предоставлены сами себе, поэтому возрастает риск, что ребёнок попробует наркотики. О том, какие особенности в поведении ребёнка должны насторожить родителей, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Главный признак того, что ребёнок начал употреблять наркотики, это несвойственное ему ранее поведение. Например, повышенный аппетит или потеря интереса к еде. Или состояние апатии, которое может резко смениться активностью или раздражением», — сказал Холдин.
Он добавил, что особое внимание нужно обратить на глаза ребёнка.

«Признаками употребления наркотиков могут быть расширенные или сильно суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза», — пояснил Холдин.
Кроме того, подозрительно, если ребёнок всячески скрывает, что у него появились новые друзья и уклоняется от разговора о своей компании.

Нарколог подчеркнул, что если факт употребления наркотиков подтвердиться, не надо устраивать ребёнку скандал, угрожать или запугивать. Родители должны взять себя в руки и поговорить с ребёнком спокойно. Нужно объяснить ему, как наркотики могут разрушить его здоровье и будущее. И как можно скорее обратиться к специалистам.

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#наркотики
#дети
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Россиянам дали совет, как преодолеть страх стать донором
27 июня 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Чтобы преодолеть страх и стать донором, можно для начала прийти на акцию по переливанию крови.
Такой совет дала руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова.
«Если вам страшно, вы можете принять участие в акции по переливанию крови. Например, студенты могут посетить дни донора, которые регулярно проводятся в их вузе. Приходить с друзьями или единомышленниками всегда легче, чем одному. На дне донора вы обязательно почувствуете поддержку со стороны однокурсников, волонтёров. Это будет не страшно, а даже радостно», – сказала Грязнова, слова которого приводит издание argumenti.ru.
Она добавила, что, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что сейчас институт донорства в России развит очень хорошо.

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#донорская кровь
#здоровье
#здравоохранение
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Диетолог Королёва назвала единственный способ навсегда сбросить лишний вес
27 июня 2024, 21:09

Фото: Istockphoto / karandaev

Существует только один эффективный способ расстаться с лишними килограммами – совмещать дефицит калорий с физическими нагрузками. Об этом заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Остальные способы похудеть, по её словам, не работают.
«Потеря веса при таком подходе будет достаточно медленной, и достижение желаемого результата потребует времени. Но это самая эффективная программа снижения веса и оздоровления организма, которая действительно помогает его сбросить и избавиться от лишнего жира на продолжительное время. Причём именно физические нагрузки играют ключевую роль в избавлении от лишних отложений», – сказала эксперт Общественной Службе Новостей.
Она порекомендовала не доверять диетам и методам, которые обещают немедленный или быстрый результат. Они противоречат научному принципу обмена веществ в организме и являются потенциально опасными.

Быстрая потеря веса при экстремальных «голодных» программах питания, как правило, обусловлена не столько сжиганием жира, сколько потерей мышечной массы, заметила Королёва.

Главная проблема – в том, что человек не сможет постоянно сидеть на ограничительной диете и рано или поздно вернётся к привычному пищевому поведению. Тогда все потерянные килограммы вернутся назад.

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#диета
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Психолог Мизерная раскрыла механизм влияния стресса на здоровье
27 июня 2024, 20:00

Фото: Istockphoto / Ivan-balvan

Стресс, независимо от природы возникновения, оказывает серьёзное воздействие на все системы организма человека. Об этом сообщила психолог, рилив-терапевт Кристина Мизерная.
По её словам, в стрессовых ситуациях человек подвергается сильному напряжению и давлению, происходит мощный гормональный выброс, который отрицательно влияет на работу нервной системы и всего организма в целом.
«Нарушается сон, наступает общая утомляемость организма, проявляются высыпания на теле, могут ломаться ногти и выпадать волосы. Кроме того, происходят нарушение пищевого поведения и гормональные сбои, обостряются гипертонические заболевания, может повыситься артериальное давление, открывается или обостряется язвенная болезнь желудка или гастрит», – рассказала Мизерная «Вечерней Москве».
Помимо этого, отметила она, у человека возникают сильные головные боли, в том числе мигрени, нарушается работа эндокринной системы. Можно также отметить упадок сил, эмоциональную неустойчивость, раздражительность, депрессию и невроз.

При длительном стрессовом воздействии на организм у человека могут развиться более серьезные хронические заболевания, предупредила специалист.

Мизерная призвала помнить, что стрессовые ситуации – это часть жизни, и нельзя позволять им взять всю её под свой контроль.

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Терапевт Хакимова раскрыла суть уникальной диеты «Радуга»
27 июня 2024, 17:56

Фото: Istockphoto / Santje09

Для снижения риска возникновения диабета, болезней сердца и онкологических заболеваний в течение недели нужно употреблять плоды всех цветов радуги, от красного до фиолетового.
Такая диета носит название «Радуга», рассказала терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.
«Суть диеты – в том, что вещества разных цветов имеют различные полезные свойства. Чем разнообразнее рацион, тем больше полезных веществ организм сможет извлечь. Не забывайте употреблять с каждым приёмом пищи хотя бы один свежий фрукт или овощ. Пробуйте новое, добавьте в рацион два-три вида растительных продуктов», – пояснила врач «Газете.Ru».
По её словам, красные и розовые растения содержат антиоксидант ликопин. Он защищает тело от солнечного излучения, улучшает состояние сердца и снижает риск некоторых видов рака.

Оранжевые и жёлтые овощи и фрукты богаты β-каротином, улучшающим здоровье глаз, кожи и слизистой, а также повышающим иммунитет.

Лютеин и зеаксантин из тёмно-зелёных салатов и капусты борются с воспалениями, защищают от рака печени, кожи, желудка и толстой кишки.

Синие и фиолетовые растения богаты фенолами, которые снижают риск возникновения диабета, рака и болезней сердца.

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#здоровье
#диета
#питание
#заболевания
#овощи
#фрукты
#продукты
#диетолог
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Дерматолог Медведева назвала косметические процедуры, противопоказанные летом
27 июня 2024, 17:44

Фото: Istockphoto / Svitlana Hulko

Сезонность некоторых косметических процедур связана с солнечной активностью и агрессивностью ультрафиолетовых лучей, которые с весны до начала осени набирают силу. Поэтому лазерные шлифовки и пилинги не стоит делать летом, предупредила врач-дерматолог, косметолог Кристина Медведева.
«Если нарушен эпидермальный слой кожи, это может привести к появлению пигментации, покраснениям, ожогов, истончению кожи и усилению процессов фотостарения. Поэтому летом нельзя делать процедуры, нарушающие поверхностный слой кожи – глубокие и срединные пилинги, а также лазерные шлифовки», – пояснила врач «Газете.Ru».
Ручную же чистку кожи лица, аппаратные процедуры фото- и лазерного омоложения, не повреждающие поверхностный слой, можно делать с осторожностью. При этом, по словам Медведевой, летом не стоит начинать подобное лечение, если уже есть глубокая пигментация. Лучше оставить эти методики на вторую половину осени, когда солнце уже не так активно.

Однако существуют и процедуры аппаратной косметологии, которые можно делать в летний период. К ним Медведева отнесла ультразвуковую и вакуумную чистку, которые борются с акне и высыпаниями. Эти процедуры позволяют бережно очистить закупоренные поры и не повредить здоровые клетки.

Еще одна процедура, которую можно сделать летом, – это SMAS-лифтинг UTIMS.

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#косметология
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#лето
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