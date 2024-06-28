В выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 34 парках

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Акцию по проверке здоровья проведут в ближайшие выходные — 29 и 30 июня — в 34 парках Московской области, пройти медосмотр смогут все желающие, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала лета выездные бригады врачей работают по выходным в городских парках области. В ходе такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе. Благодаря акции жители могут совместить прогулку в парке с заботой о своем здоровье», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.Для того, чтобы пройти медицинский осмотр в парке, нужно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на областном портале «Здоровье».
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