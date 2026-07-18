В Воронежской области автомобиль сбил двух подростков на «зебре»
В Воронежской области двое подростков пострадали под колёсами автомобиля, когда переходили проезжую часть по «зебре». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария случилась 17 июля около 20:30 по московскому времени в городе Павловске. По предварительным данным, 72-летний водитель за рулём Subaru Forester сбил двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадали юноша и девушка – оба местные жители. Медики доставили их в больницу с различными травмами. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и причины, которые привели к этому инциденту.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Чебоксарах автомобиль Renault Logan врезался в остановку общественного транспорта. Легковушкой управлял 18-летний водитель, который признался, что уснул за рулём в критический момент и потерял контроль над транспортным средством. В результате инцидента один человек погиб и ещё один пострадал.
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