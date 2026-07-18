В Воронежской области автомобиль сбил двух подростков на «зебре»

18 июля 2026, 00:13

В Павловске водитель сбил двух школьников на нерегулируемом пешеходном переходе

Фото: iStock/PinkBadger

В Воронежской области двое подростков пострадали под колёсами автомобиля, когда переходили проезжую часть по «зебре». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.