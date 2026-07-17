Стало известно, что происходит с зарплатной картой после увольнения
Финансист Анисимов: зарплатная карта после увольнения становится дебетовой
Зарплатная карта после увольнения с работы продолжает работать и автоматически становится личной дебетовой. Об этом сообщил директор финансовой компании Павел Анисимов.
Он уточнил, что договор банковского счета заключается между банком и гражданином, при этом работодатель только перечисляет деньги на реквизиты сотрудника. После увольнения карта автоматически становится личной дебетовой. Ей можно пользоваться без ограничений и указывать новому работодателю.
«Пока человек числится в зарплатном проекте, обслуживание карты оплачивает работодатель, клиент пользуется бесплатным выпуском, повышенным кешбэком, льготными ставками по вкладам и кредитам», — предупредил Анисимов в разговоре с RT.
Как правило, спустя два-три месяца после прекращения поступлений банк начинает брать плату за годовое обслуживание и смс-информирование. Также снижается кешбэк до базового уровня. Если такие условия владельца карты не устраивают, то ее можно заблокировать или изменить условия обслуживания.
Анисимов также посоветовал обратить внимание, что для зарплатных клиентов действует льготная кредитная ставка, которая при увольнении может повыситься, если об этом говорится в договоре.