Стало известно, что происходит с зарплатной картой после увольнения

17 июля 2026, 23:07

Финансист Анисимов: зарплатная карта после увольнения становится дебетовой

Зарплатная карта после увольнения с работы продолжает работать и автоматически становится личной дебетовой. Об этом сообщил директор финансовой компании Павел Анисимов.





Он уточнил, что договор банковского счета заключается между банком и гражданином, при этом работодатель только перечисляет деньги на реквизиты сотрудника. После увольнения карта автоматически становится личной дебетовой. Ей можно пользоваться без ограничений и указывать новому работодателю.





«Пока человек числится в зарплатном проекте, обслуживание карты оплачивает работодатель, клиент пользуется бесплатным выпуском, повышенным кешбэком, льготными ставками по вкладам и кредитам», — предупредил Анисимов в разговоре с RT.