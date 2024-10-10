Вирусолог Чепурнов заявил о вероятности распространения Марбурга в ВСУ

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Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что вирус Марбург может распространиться в рядах ВСУ.
Так он прокомментировал новость о том, что о том, что наёмник из Польши привёз на Украину вирус Марбург.
А академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о том, что о вирусе Марбург необходимо больше просвещать общественность для того, чтобы устранить небылицы и мифы о заболевании.
Ранее инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что вирус Марбург может передаваться несколькими путями, в том числе через немытые овощи и фрукты.
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«Распространяется он обычно от больных людей не воздушно-капельным путём, а через инфицированную кровь, рвотные массы и т. д. То есть все выделения больного человека инфицированы. Если прикасаться, а такое может быть во фронтовых и госпитальных условиях, к человеку не будучи защищённым, то передача возможна», — пояснил в беседе с RT Чепурнов.
А академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о том, что о вирусе Марбург необходимо больше просвещать общественность для того, чтобы устранить небылицы и мифы о заболевании.
«Что надо сделать – поручить ответственным организациям дать чёткие, понятные памятки – что нужно делать при Марбурге – и распространить их. Нужно просто выпустить памятку, и не тратить мыло и другие моющие жидкости на мытьё бананов», — пояснил в беседе с Общественной Службе Новостей Онищенко.
Ранее инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что вирус Марбург может передаваться несколькими путями, в том числе через немытые овощи и фрукты.
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Мелисса Тимофеева