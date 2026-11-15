Вейп «разорвал» легкое подростку

15 ноября 2026, 20:26

Mash: В Петербурге врачи рассказали об осложнениях у подростков из-за вейпов

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Врачи детского пульмонологического центра НИИ фтизиопульмонологии в Санкт-Петербурге рассказали о случаях тяжёлых осложнений у подростков, употребляющих электронные сигареты. Об этом пишет Mash.