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Вейп «разорвал» легкое подростку

Mash: В Петербурге врачи рассказали об осложнениях у подростков из-за вейпов
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Врачи детского пульмонологического центра НИИ фтизиопульмонологии в Санкт-Петербурге рассказали о случаях тяжёлых осложнений у подростков, употребляющих электронные сигареты. Об этом пишет Mash.



По словам заведующей центром Светланы Мельник, одна из юных пациенток получила разрыв лёгкого после нескольких затяжек вейпом. Другой пострадавший — школьник, придерживавшийся здорового образа жизни и занимавшийся спортом, — внезапно почувствовал ухудшение состояния: даже простые упражнения стали даваться ему с трудом. В ходе обследования в лёгких подростка обнаружили красящие вещества, содержащиеся в жидкости для вейпов. Пациент признался, что курил электронную сигарету втайне от родителей.

Светлана Мельник отмечает, что возраст начала употребления вейпов стремительно снижается: их пробуют даже десятилетние дети. За последние годы девочки стали использовать электронные сигареты в восемь раз чаще, а мальчики — почти в три раза чаще.

По словам врача, вред здоровью наносит не только никотин, но и пропиленгликоль, глицерин и ароматические добавки. При нагревании они разлагаются на токсичные вещества, которые повреждают слизистую дыхательных путей и лёгкие, а также негативно влияют на сердце и могут спровоцировать инфаркт. Особенно опасно курение вейпов для растущего организма: до 25 лет лёгкие ещё формируются, и воздействие токсинов может помешать им достичь нормального объёма. Это, как подчёркивают специалисты, необратимо снижает резерв дыхательной системы на всю жизнь.

Никита Кротов

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