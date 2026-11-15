Вейп «разорвал» легкое подростку
Врачи детского пульмонологического центра НИИ фтизиопульмонологии в Санкт-Петербурге рассказали о случаях тяжёлых осложнений у подростков, употребляющих электронные сигареты. Об этом пишет Mash.
По словам заведующей центром Светланы Мельник, одна из юных пациенток получила разрыв лёгкого после нескольких затяжек вейпом. Другой пострадавший — школьник, придерживавшийся здорового образа жизни и занимавшийся спортом, — внезапно почувствовал ухудшение состояния: даже простые упражнения стали даваться ему с трудом. В ходе обследования в лёгких подростка обнаружили красящие вещества, содержащиеся в жидкости для вейпов. Пациент признался, что курил электронную сигарету втайне от родителей.
Светлана Мельник отмечает, что возраст начала употребления вейпов стремительно снижается: их пробуют даже десятилетние дети. За последние годы девочки стали использовать электронные сигареты в восемь раз чаще, а мальчики — почти в три раза чаще.
По словам врача, вред здоровью наносит не только никотин, но и пропиленгликоль, глицерин и ароматические добавки. При нагревании они разлагаются на токсичные вещества, которые повреждают слизистую дыхательных путей и лёгкие, а также негативно влияют на сердце и могут спровоцировать инфаркт. Особенно опасно курение вейпов для растущего организма: до 25 лет лёгкие ещё формируются, и воздействие токсинов может помешать им достичь нормального объёма. Это, как подчёркивают специалисты, необратимо снижает резерв дыхательной системы на всю жизнь.
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