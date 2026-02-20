Во Владивостоке врачи удалили студенту гигантскую опухоль размером с гандбольный мяч
Хирурги во Владивостоке удалили 18-летнему студенту гигантскую опухоль размером с гандбольный мяч. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Молодой человек является уроженцем Приморья, который сейчас живет, учится и работает Китае. Во время осеннего профосмотра, который проводился в стране, у юноши заподозрили патологию надпочечника. Вернувшись в Россию, парень обратился к врачам — диагноз подтвердился.
Новообразование весило около килограмма, однако сам пациент о нем даже не подозревал. Специалисты пояснили, что в этом нет ничего удивительного: опухоли надпочечников часто никак себя не проявляют и обнаруживаются случайно. Из-за внушительных размеров новообразование удалили вместе с поражённым органом.
«Операцию провели сочетанным способом. (...) Такой подход позволил выполнить вмешательство максимально точно, малотравматично и с минимальными рисками для пациента», — уточнили в Telegram-канале «Минздрав Приморья».Уже через сутки после операции пациент чувствует себя хорошо, впереди восстановление. Отмечается, что функцию удалённого органа возьмёт на себя второй надпочечник.