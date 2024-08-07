Врач Устинова опровергла вред дрожжей в хлебе

39 санитарных автомобилей поступило в медицинские организации Московской области с начала года, 30 из них предназначены для службы неотложной помощи при поликлиниках, а ещё девять — для выездных паллиативных бригад, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.