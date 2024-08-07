Врач Устинова опровергла вред дрожжей в хлебе

Фото: iStock/bhofack2
Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова заявила, что такие продукты, как дрожжи в хлебе, ошибочно считают вредными.
«Разница в дрожжевом и в бездрожжевом хлебе в закваске. В дрожжевой готовится на дрожжах, а в бездрожжевой — на грибках. Но их химический состав, и польза, и вред, могут быть абсолютно одинаковыми. Идеальный состав хлеба — это пшеничная мука не первого сорта, ржаная мука, отруби, вода, соль и закваска. Тогда и дрожжевой и бездрожжевой хлеб будут одинаково полезны», — отметила в беседе с Газета.ру Устинова.
Кроме этого, вредными напрасно считаются рыбные консервы, селедка и свиная печень.
Ранее нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош заявила, что причиной многих болезней и проблем со здоровьем у людей является в том числе и неправильный завтрак.
Читайте также:
Диетолог Соломатина раскрыла секрет полезной окрошки
Нутрициолог Сирош назвала неожиданную причину проблем со здоровьем у людей
Диетолог назвала простой и идеальный по составу завтрак на каждый день
Мелисса Тимофеева