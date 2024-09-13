Вирусолог Аграновский раскрыл, кому нужно особенно остерегаться COVID-19 осенью

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Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский заявил, что осенью обычно возрастает заболеваемость вирусами, в том числе и COVID-19.
Особенно опасным этот вирус остаётся для групп риска, поэтому специалист советовал таким людям соблюдать все необходимые меры профилактики.
Ранее сообщалось, что в Москве за неделю со 2 по 8 сентября было выявлено 5 769 новых случаев заболевания коронавирусом.
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«Штаммы эволюционировали в сторону большей контагиозности и меньшей летальности. Первые уханьские штаммы, «Дельта» и другие были существенно опасны для здоровья. Сейчас штаммы более мягкие, но, тем не менее, когда охват большой, все равно есть вероятность, что кто-то серьёзно пострадает. Группам риска нужно соблюдать меры профилактики и рекомендации врача. Может быть, нужно сделать и вакцинацию «Спутником», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Аграновский.
Ранее сообщалось, что в Москве за неделю со 2 по 8 сентября было выявлено 5 769 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Мелисса Тимофеева