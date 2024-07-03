Врач Алешина напомнила о смертельной опасности COVID-19

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Заведующая отделом клеточной и иммунной терапии «НМИЦ гематологии» Минздрава России, врач-гематолог, онколог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина заявила, что коронавирусная инфекция всё ещё смертельно опасна для людей.
В частности, заболевание крайне опасно для пациентов с онкозаболеваниями или заболеваниями системы крови, реципиентах трансплантированных органов, а также тех, кто находится на программном гемодиализе, добавила врач.
Кроме того, смертельную опасность могут представлять и отравления. Так, например, житель Кузбасса пожаловался на сеть магазинов, где он купил испорченное хлебобулочное изделие. Он предупредил сограждан о внимательности и бдительности.
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.
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«Заболеваемость коронавирусом в России имеет свою сезонность, мы видим, что появляются новые штаммы. По данным статистики, за прошедшую неделю в России выявили порядка 8 тыс. заболевших, зафиксирован 31 случай погибших. Да, это меньшие цифры, чем были в разгар пандемии. Однако это все еще смертельные случаи», — отметила в беседе с «Известиями» Алешина.
Кроме того, смертельную опасность могут представлять и отравления. Так, например, житель Кузбасса пожаловался на сеть магазинов, где он купил испорченное хлебобулочное изделие. Он предупредил сограждан о внимательности и бдительности.
«А если бы вовремя не обратили на это внимание и человек загремел бы в больницу с отравлением? Будьте, пожалуйста, внимательнее, когда захотите что-то приобрести в данном магазине. И смотрите срок годности прежде, чем будете что-то покупать!» — приводит «Сiбдепо» слова покупателя.
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.
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Мелисса Тимофеева