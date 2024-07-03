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Врач Алешина напомнила о смертельной опасности COVID-19

03 июля 2024, 17:23
Фото: iStock/geargodz

Фото: iStock/geargodz

Заведующая отделом клеточной и иммунной терапии «НМИЦ гематологии» Минздрава России, врач-гематолог, онколог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина заявила, что коронавирусная инфекция всё ещё смертельно опасна для людей.
В частности, заболевание крайне опасно для пациентов с онкозаболеваниями или заболеваниями системы крови, реципиентах трансплантированных органов, а также тех, кто находится на программном гемодиализе, добавила врач.

«Заболеваемость коронавирусом в России имеет свою сезонность, мы видим, что появляются новые штаммы. По данным статистики, за прошедшую неделю в России выявили порядка 8 тыс. заболевших, зафиксирован 31 случай погибших. Да, это меньшие цифры, чем были в разгар пандемии. Однако это все еще смертельные случаи», — отметила в беседе с «Известиями» Алешина.



Кроме того, смертельную опасность могут представлять и отравления. Так, например, житель Кузбасса пожаловался на сеть магазинов, где он купил испорченное хлебобулочное изделие. Он предупредил сограждан о внимательности и бдительности.

«А если бы вовремя не обратили на это внимание и человек загремел бы в больницу с отравлением? Будьте, пожалуйста, внимательнее, когда захотите что-то приобрести в данном магазине. И смотрите срок годности прежде, чем будете что-то покупать!» — приводит «Сiбдепо» слова покупателя.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.

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#коронавирус
#отравление
В подмосковной деревне Андреево проведут выездную диспансеризацию
03 июля 2024, 16:46

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мобильный ФАП привезёт врачей в деревню Андреево Павлово-Посадского городского округа в четверг, 4 июля, приём населения будут вести специалисты районной больницы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Диспансеризацию на свежем воздухе можно будет пройти с 9 утра до 13:00. В рамках приёма пациентам сделают электрокардиограмму и флюорографию, измерят артериальное давление и возьмут анализ крови на глюкозу и холестерин. В медосмотр входит также консультация терапевта», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы пройти диспансеризацию, предварительная запись не потребуется. Достаточно прийти натощак и взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Приём будет организован у психиатрической больницы №8.

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#медицина
#здравоохранение
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Врач Кондрахин раскрыл опасность кондиционеров
03 июля 2024, 15:43

Фото: iStock/Lazy_Bear

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.
«В такую жару можно заболеть простудой и даже пневмонией. А получается это просто: когда холодный воздух окутывает человека, он его вдыхает, и для организма это становится большой задачей. Воздух должен постоянно согреваться. В итоге, переохлаждаясь, человек незаметно для себя начинает замерзать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сегодняшняя температура в Москве во второй половине дня может стать рекордной.

«3 июля 1917 года была зафиксирована температура 32,2°С. Поэтому сегодня, 3 июля 2024 года, тоже есть шанс, что рекорд будет побит. Сегодня у нас в Москве воздух прогреется до 33-35°С, а по области — до 31-36°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Ранее врач-кардиолог Полина Концелайло заявила, что жара может быть очень опасна, в частности, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Врач Мухина объяснила опасность сочетания мяса с картошкой
03 июля 2024, 15:01

Фото: iStock/ALLEKO

Врач-диетолог, нутрициолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила о вреде сочетания мяса с картошкой, поскольку такое блюдо является комбинацией тяжелой белковой пищи и крахмалистой углеводной «бомбы».
«Если без мяса никак не обойтись, пусть лучше оно будет вареным. А вот от картофеля лучше отказаться вообще: адекватной и хорошо насыщающей заменой ему и в гарнире, и как самостоятельное блюдо станут тушеные овощи или злак киноа», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Мухина.

А врач-терапевт Анастасия Агаева напомнила о важности потребления воды в знойную жару.

«В жару у организма возрастает потребность в жидкости, так как человек теряет её вместе с потом. Дефицит жидкости в организме может привести к обезвоживанию, при котором страдают многие системы организма, поэтому очень важно поддерживать водный баланс в норме. Лучший способ предотвратить такое последствие — пить обычную чистую воду», — заявила в беседе с RT Агаева.

Ранее диетолог Полина Журавлева говорила, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.

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В солнечногорском посёлке Жуково построили ФАП
03 июля 2024, 13:17

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, рассчитанного на 36 посещений в смену, завершили в посёлке Жуково городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей, рабочие расставляют технологическое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.
В одноэтажном здании общей площадью 200 квадратных метров находится кабинет врача, прививочный кабинет, смотровая, процедурная, а также стерилизационная комната. Кроме того, в медучреждении есть аптечный пункт и палата для пациентов. Отдельное помещение предусмотрено для персонала ФАПа.

Новое медицинское учреждение будет обслуживать около 1,5 тыс. жителей.

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#солнечногорск
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#строительство
#медицина
#здравоохранение
#министерство строительного комплекса мо
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Около 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
03 июля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 2 млн жителей Московской области с начала года бесплатно проверили своё здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Всего с начала года диспансеризацию прошли почти 2 млн человек. Для удобства жителей мы вновь запустили акцию «Проверь своё здоровье в парке». Теперь жители могут пройти осмотр на свежем воздухе в выходной день», – рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Результаты диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приёме врач прокомментирует диагнозы и при необходимости направит на углублённое обследование. Кроме того, пациенту направят заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС.

Помимо этого, записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

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#минздрав мо
#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
#здоровье
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Ботулизм выявлен в еще одном российском городе
В Орловской области выявили два случая ботулизма
03 июля 2024, 11:36

Фото: istockphoto / airdone

В больницы Орла попали женщина и её 14-летняя дочь, которые проживают в Верховском районе, сообщил телеканал «Вести-Орел».
В настоящий момент состояние девочки оценивается как тяжёлое, она находится в реанимации.

«Обе женщины жалуются на общую слабость, утомляемость, расстройство кишечника и другие симптомы. Причиной отравления стало употребление рыбы холодного копчения. Это значит, что случаи ботулизма в регионе не связаны с недавней вспышкой заболевания в нескольких регионах России», — сообщили на телеканале.

Ранее в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Волгоградской области сотни людей заразились ботулизмом после употребления салата «Лобио» с фасолью, содержащей ботулотоксин. Эта вспышка была признана крупнейшей в истории.

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Видновские врачи спасли от глухоты пациента с клещом в ухе

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#отравление
#реанимация
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Видновские врачи спасли от глухоты пациента с клещом в ухе
03 июля 2024, 10:39

Фото: iStock / AndreyPopov

Врачи Видновской больницы сохранили мужчине слух, едва не потерянный из-за попавшего в ухо клеща. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратился 75-летний пациент с жалобами на боль и шум в правом ухе. При осмотре обнаружил клеща, который располагался глубоко в ухе - на барабанной перепонке. Извлекали паразита под общей анестезией. ​
«Сначала мы залили в слуховой проход перекись водорода, потом закапали масло. Когда клещ погиб и его челюсти разжались, мы аккуратно, чтобы повредить барабанную перепонку, извлекли его штыковидным пинцетом», – рассказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.
Сейчас мужчина уже выписан. Благодаря оперативной медицинской помощи клещ не успел нанести вред его слуху.

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#клещи
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#московская область
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Подмосковный офтальмолог советует купить ребёнку тёмные очки уже в три года
02 июля 2024, 22:57

Фото: iStock / vvvita

Защита от солнца нужна летом не только детской коже, но и глазам, так как ультрафиолетовые лучи негативно действуют на сетчатку и хрусталик глаза ребёнка.
Об этом напомнила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.
«Зрачки у детей более широкие, и при воздействии УФ-лучей происходит засвет периферийных отделов хрусталика. Там ультрафиолет вызывает необратимое повреждение белков хрусталика — кристаллинов. В дальнейшем это может привести к раннему развитию катаракты. Кроме того, яркое солнце может привести к ожогу сетчатки и её необратимому поражению. К тому же без защиты наступают дистрофия и дегенерация сетчатки», – пояснила специалист, слова который привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сберечь детские глаза от ультрафиолета помогут солнцезащитные очки. Первый такой аксессуар можно купить уже в три года, но главное правильно их выбрать.
«Солнцезащитные очки должны быть пластиковыми, без острых краёв, с фиксацией специальными устройствами за ушами или на голове. Линза не должна быть стеклянной – лучше если это будет пластик. Очки нужно покупать в оптике, а не в переходах или гипермаркетах», – сказала Редько.
По её словам, можно также купить и очки с дополнительным поляризационным покрытием, чтобы блокировать солнечные блики.

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#здоровье
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Диетолог Журавлева назвала отличный способ очистить кровь
Диетолог Журавлева рекомендовала свекольный сок
02 июля 2024, 20:19

Фото: iStock/zeleno

Диетолог Полина Журавлева заявила, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.
«Свекольный сок — отличный способ очистить кровь. Однако пить его в чистом виде не рекомендуется, он может вызвать тошноту, головокружение и головную боль. Пейте его в перерывах между приемами пищи. Регулярное употребление этого чудо-напитка благотворно влияет на кровь и желудочно-кишечный тракт», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявляла, что черешню не стоит употреблять при некоторых болезнях органов желудочно-кишечного тракта, с осторожностью — при аллергии на пыльцу березы, вместе с тем, по её словам, ягода содержит витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатку.

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