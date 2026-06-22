Врач назвала три вида дачных работ, которые вредят пояснице
Врач Демьяновская: Подъем тяжестей рывком из положения наклона опасен для поясницы
Подъем тяжестей рывком из положения наклона особенно опасен для поясницы. По словам врача Екатерины Демьяновской, в момент рывка резко возрастает нагрузка на мышцы, связки спины и межпозвонковые диски.
Специалист назвала три самых опасных для поясницы вида дачных работ:
«Если есть протрузии, грыжи или другие заболевания позвоночника, такое движение может спровоцировать обострение. И даже если о дегенеративных изменениях до этого момента не было известно, подъем тяжелого предмета может послужить причиной грыжеобразования, в том числе со сдавлением нервных корешков. Поднимать тяжелые предметы следует с прямой спиной, сгибая ноги в коленях, по возможности вес следует распределять на обе руки. Не рекомендуется поднимать единомоментно тяжести более 10 кг суммарно. На втором месте среди самых вредных для поясницы дачных работ — прополка грядок и посадка растений в положении наклона», — заявила врач в беседе с NEWS.ru.
Когда человек долго стоит, согнувшись над грядкой, мышцы спины находятся в постоянном напряжении, а давление на передние отделы межпозвонковых дисков существенно возрастает. Несколько часов такой работы могут закончиться мышечным спазмом и острой болью в пояснице, добавила она.
«Чтобы снизить нагрузку, специалисты рекомендуют чаще менять положение тела, работать сидя — использовать небольшую скамейку или садовые наколенники — и делать перерывы каждые 30–40 минут. Третий опасный вид работ — вскапывание участка. Во время работы лопатой присутствуют и повторяющиеся наклоны, и повороты корпуса, значительное усилие. Особенно вредна такая нагрузка для неподготовленных людей, которые большую часть года ведут малоподвижный образ жизни», — поделилась Демьяновская.Екатерина Геннадьевна подчёркивает, что не стоит стремиться выполнить недельный объём работ за выходные, гораздо безопаснее распределить работу по дням недели. Также врач советует не пренебрегать разминкой перед дачными делами, чтобы снизить риски возникновения проблем со спиной.