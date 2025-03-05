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Главная / Новости / Здоровье/ Вице-президент РСТ Горин: заражений лихорадкой денге среди туристов из РФ нет

Вице-президент РСТ Горин: заражений лихорадкой денге среди туристов из РФ нет

Фото: iStock/nechaev-kon

Фото: iStock/nechaev-kon

Заражений лихорадкой денге среди российских туристов в Индонезии нет, также не зафиксированы жалобы от путешественников из РФ в Таиланде, Вьетнаме и на Бали. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он также сослался на информацию от страховых компаний, согласно которой основные жалобы — это ОРВИ и желудочные расстройства.
«К сожалению, у ряда туристов есть очень сильная аллергическая реакция вообще на укусы насекомых. Бывают ситуации, когда просто укус мошки может вызвать сильный аллергический шок. Для этого страховки необходимы», — поделился турэскперт в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь генетик, врач превентивной медицины Кристина Кузнецова рассказала, что на данный момент эффективной вакцины от лихорадки денге не существует. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что имеющуюся вакцину применяют только тем, кто уже переболел вирусом, а также в местах массового распространения болезни.
«На территории нашей страны отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя — комаров, которые являются переносчиками данного заболевания. Даже если человек прилетает с этим заболеванием, он не может заразить им окружающих. Лихорадка денге не передается от человека к человеку. Только если не заболела беременная женщина — тогда может произойти инфицирование плода», — добавила генетик.
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«Смертельно опасно»: На Бали десятки российских туристов заразились лихорадкой Денге
SHOT: Российские туристы страдают от лихорадки Денге на Бали
02 марта 2025, 14:25

Фото: istockphoto/jarun011

Десятки российских туристов на популярном курортном острове Бали в Индонезии подхватили опасную вирусную инфекцию, заражение которой порой приводит к летальному исходу. Речь идёт о тропической лихорадке Денге.
Переносчиками болезни являются комары, напоминает телеграм-канал SHOT. Всего с начала года в островном государстве зафиксировано уже более шести тысяч случаев заболевания. Также отмечено 28 смертельных случаев. Заражения происходят в том числе и в туристических районах Чангу, Улувату, Семиньяк и других.

В настоящее время эпидемиологическую ситуацию усугубляет начавшийся сезон дождей. Отдыхающие рассказывают, что заболевшие переносят лихорадку Денге очень тяжело. У них отнимаются ноги, появляются галлюцинации, желтеет кожа. Одна из переболевших россиянок поведала, что из-за тромбоцитопении у нее лопались капилляры и шла кровь из носа Однако через четыре дня ей стало легче и её выписали из больницы.

Местные после комариных укусов болеют порой целыми семьями. При этом переболевшие лихорадкой Денге вполне могут заразиться повторно, так как известны четыре разных штамма вируса. Из-за растущей паники среди отдыхающих появляются и новые мошеннические схемы. Например, туристам предлагают какие-то чудодейственные «капельницы Денге» за баснословные деньги. Ещё не подхватившие лихорадку россияне торопятся покинуть остров. Другие остаются, надеясь, что их минует участь заболевших соотечественников.

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Офтальмолог рассказала о противопоказаниях при ношении линз
Офтальмолог Чурганова: контактные линзы нельзя носить при воспалении глаз
28 февраля 2025, 22:42

Фото: iStock/Daryna Pyrig

Контактные линзы нельзя использовать при воспалении или повреждении глаз и век и при возникновении аллергических реакций. Об этом рассказала врач-офтальмолог медицинской компании Мария Чурганова.
Специалист пояснила, что линзы не стоит носить во время простудных заболеваний, периода беременности и психических расстройствах.

«Неправильное использование контактных линз может привести к воспалению поверхности глаз, а также к развитию кератита — острого воспаления роговицы, а в некоторых случаях к изъязвлению роговицы, что, в свою очередь, представляет серьезную угрозу для зрения», — пояснила Чурганова в беседе с «Известиями».

По ее словам, важно не нарушать сроки ношения линз и соблюдать правила гигиены по их использованию. Специалист порекомендовала надевать линзы до умывания, а снимать — после.

Кроме того, сначала следует хорошо помыть руки и обработать сами линзы, уточнила врач. Хранить линзы нужно строго в свежем специальном растворе и чистом контейнере, и ни в коем случае их нельзя промывать водой из-под крана.

Также Чурганова добавила, что иногда линзы могут вызывать аллергию, и воспалительные процессы на поверхности глаз. Так, перед их использованием необходимо проконсультироваться с врачом, заключила эксперт.

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Врачи рассказали, как сделать блины менее вредными
Врач Чуракина посоветовала печь блины из цельнозерновой муки
28 февраля 2025, 19:47

Фото: iStock/Olga Gubskaya

Чтобы сделать блины менее вредными, лучше печь их из цельнозерновой муки. Такой совет дала врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.
Эксперт пояснила, что пшеничная мука, в отличие от цельнозерновой, не содержит отруби и зародыши, а состоит из бедного питательными веществами эндосперма.

«Частое употребление продуктов из этой муки может вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, что увеличивает риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий. Выбор основы для блинов зависит от личных предпочтений по текстуре, вкусу и питательным свойствам. Это может быть молоко, кефир или вода. Наиболее питательный вариант — это основа на молоке или кефире», — рассказала Чуракина в беседе с RT.

Она также посоветовала использовать воду, чтобы блины были менее калорийными, и призвала максимально снизить количество сахара. Так, блины из цельнозерновой муки сохраняют свою питательную ценность.

А чтобы сбалансировать блинное меню по белку, к блинам можно добавить нежирное мясо, ветчину, сыр или творог, рассказала в беседе с «Известиями» гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«А если вместе с блинами съесть овощной салат со свежей зеленью, калорийность от этого не сильно вырастет, зато организм получит клетчатку — грубые пищевые волокна, которые важны для нормального пищеварения», — пояснила Кашух.

Также, по ее словам, можно приготовить блины с творогом и добавить туда свежие фрукты. При этом блины лучше не есть с вареньем и джемом, так как там много сахара.

Врач считает, что выбор начинки – это дело вкуса. Однако она посоветовала соблюдать чувство меры и помнить о правилах пищевой безопасности.

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Россиянам рассказали, к чему может привести ожирение
Терапевт Леонтьева: Ожирение является серьезным заболеванием
28 февраля 2025, 19:17

Фото: iStock/eternalcreative

Ожирение является серьезным заболеванием, негативно влияющим на работу практически всех органов и систем организма. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.
По словам специалиста, часто ожирение характеризуется повышенным риском развития многих серьезных заболеваний, которые могут привести к преждевременной смерти.

«Артериальная гипертония, которая увеличивает риск инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. Ишемическая болезнь сердца, которая приводит к нарушению кровоснабжения сердца и может вызвать стенокардию и инфаркт миокарда. Сердечная недостаточность — неспособность сердца перекачивать достаточное количество крови для обеспечения потребностей организма», — перечислила Леонтьева в беседе с ИА RuNews24.ru.

Она также добавила к этому списку атеросклероз, инсулинорезистентность и остеоартроз.

Врач добавила, что лишний вес также увеличивает нагрузку на позвоночник, после чего со временем возникают боли в спине. А накопление жира в печени, по словам специалиста, может привести к воспалению и даже циррозу печени.

Кроме того, ожирение может спровоцировать развитие рака молочной железы, эндометрия, толстой кишки, почек, пищевода и других органов.
Так, по словам Леонтьевой, ожирение – это серьёзная проблема, которую необходимо контролировать и предотвращать.

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#врач
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#ожирение
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Стало известно, с помощью какого упражнения можно быстро похудеть в талии на 10 см
Вакуум для живота поможет быстро похудеть в области талии
28 февраля 2025, 18:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

Абдоминальный вакуум помогает укреплять мышцы живота, улучшать осанку и создавать тонкую талию.
«Вакуум — это техника, которая укрепляет поперечную мышцу живота, самую глубокую мышцу в области живота. Она действует как "естественный пояс", помогая стабилизировать позвоночник и поддерживать внутренние органы», — объясняет персональный тренер Леонардо да Граса.

Pravda.Ru пишет, что крепкая поперечная мышца живота способна защитить позвоночник и предотвратить травмы, улучшить осанку и уменьшить боли в спине, а также создать более тонкую талию.

Это упражнение можно выполнять где угодно, но только натощак. Делать вакуум можно сидя, стоя, лежа и даже ползком. Необходимо выдохнуть весь воздух и втянуть живот, как будто вы втягиваете желудок в грудную клетку. В таком положении необходимо оставаться на протяжении 10-15 секунд за раз, постепенно увеличивая это время.

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