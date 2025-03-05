Вице-президент РСТ Горин: заражений лихорадкой денге среди туристов из РФ нет

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Заражений лихорадкой денге среди российских туристов в Индонезии нет, также не зафиксированы жалобы от путешественников из РФ в Таиланде, Вьетнаме и на Бали. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он также сослался на информацию от страховых компаний, согласно которой основные жалобы — это ОРВИ и желудочные расстройства.
«К сожалению, у ряда туристов есть очень сильная аллергическая реакция вообще на укусы насекомых. Бывают ситуации, когда просто укус мошки может вызвать сильный аллергический шок. Для этого страховки необходимы», — поделился турэскперт в беседе с «Москвой 24».В свою очередь генетик, врач превентивной медицины Кристина Кузнецова рассказала, что на данный момент эффективной вакцины от лихорадки денге не существует. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что имеющуюся вакцину применяют только тем, кто уже переболел вирусом, а также в местах массового распространения болезни.
«На территории нашей страны отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя — комаров, которые являются переносчиками данного заболевания. Даже если человек прилетает с этим заболеванием, он не может заразить им окружающих. Лихорадка денге не передается от человека к человеку. Только если не заболела беременная женщина — тогда может произойти инфицирование плода», — добавила генетик.Читайте также:
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