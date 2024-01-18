Вирусолог раскрыл, когда коклюш становится смертельно-опасным

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz
России серьёзно выросла заболеваемость коклюшем. За 2022 год было выявлено чуть больше трёх тысяч случаев, то за десять месяцев 2023 года врачи выявили 27,8 тысячи заболевших. При этом дефицита вакцин от коклюша в России не наблюдается, уверены специалисты. Основная проблема – в антипрививочных настроениях россиян.
Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordetella pertussis. У пациента наблюдается сильный кашель, интоксикация и поражение дыхательных путей.
Вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что прививку от коклюша нужно ставить в два этапа, — это поможет уберечь ребёнка от несчастного случая.
Антипрививочники вызвали всплеск тяжёлых заболеваний
Перечислены самые яркие симптомы коклюша
Mash: Дефицит вакцин в российских регионах связан с мигрантами и беженцами
Вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что прививку от коклюша нужно ставить в два этапа, — это поможет уберечь ребёнка от несчастного случая.
«Заболевание распространяется воздушно-капельным путём. Его главный симптом – это кашель. Заразность ребёнок сохраняет до месяца и даже больше. Возможен и летальный исход, это зависит и от напряжённости иммунной системы, и от состояния ребёнка», — отметил специалист.Нетесов отметил, что коклюшем человек может заразиться не один раз. Людям с медицинскими показаниями могут назначить ревакцинацию каждые 10 лет.
«Прививку ставят в два этапа: сначала в год, а потом через несколько лет её повторяют. Но дело в том, что люди пожилого возраста могут снова заболеть, поэтому большинству людей вакцину рекомендуют ставить с периодичностью в 10 лет», — заключил он.Читайте также:
Антипрививочники вызвали всплеск тяжёлых заболеваний
Перечислены самые яркие симптомы коклюша
Mash: Дефицит вакцин в российских регионах связан с мигрантами и беженцами
Екатерина Шмакова