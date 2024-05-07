Вирусолог Викулов допустил проникновение штаммов коронавируса FLiRT в Россию

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Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что в Россию могут проникнуть новые штаммы коронавируса FLiRT, поскольку способ передачи их относительно лёгкий — воздушно-капельный.
Таким процессам может поспособствовать и растущий туристический поток.
А врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал об опасности антибиотиков, которая заключается в возможных аллергических реакциях вплоть до анафилактического шока.
Главной же опасностью таких препаратов врач назвал антибиотикорезистентность.
Ранее врач-аллерголог Александра Власова рассказывала, как справиться с аллергией в весенний период.
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«Сейчас он продолжает распространяться, уже более 20% его доля среди всех случаев заражения, но отмечается общее снижение заболеваемости в мире. И всё-таки специалисты не сбрасывают со счетов эту разновидность, так как она представляет определённую опасность. Идет расшифровка и интерпретация, насколько он может быть болезнетворным и опасным», — добавил в беседе с «Известиями» Викулов.
А врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал об опасности антибиотиков, которая заключается в возможных аллергических реакциях вплоть до анафилактического шока.
«Аллергические реакции могут быть лёгкого течения, такие как крапивница, и тяжёлого — анафилактический шок. Это всё может происходить у человека, который ранее принимал антибиотики. Аллергическая реакция на данные лекарственные препараты может развиться в любой момент», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.
Главной же опасностью таких препаратов врач назвал антибиотикорезистентность.
Ранее врач-аллерголог Александра Власова рассказывала, как справиться с аллергией в весенний период.
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Мелисса Тимофеева