Выявлен неочевидный фактор тяжелого повреждения печени
Редкие эпизоды сильного употребления алкоголя могут значительно повышать риск серьезных повреждений печени. Об этом сообщили ученые из Университета Южной Калифорнии, результаты их работы опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).
Исследование выявило, что люди с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени (МАЖБП) подвержены значительному риску развития фиброза — опасного процесса рубцевания тканей печени. Этот риск возрастает почти в три раза, если они употребляют большое количество алкоголя хотя бы раз в месяц. Под большим количеством подразумевается так называемое эпизодическое злоупотребление: четыре и более порции для женщин и пять и более для мужчин за один раз.
Ученые изучили данные более 8 тысяч взрослых, используя информацию из национальной базы здоровья США. Они сравнили людей с одинаковым средним уровнем употребления алкоголя. Результаты показали, что не только общий объем алкоголя имеет значение, но и частота его потребления. Те, кто употребляет алкоголь редко, но в больших количествах, сталкиваются с более высоким риском повреждения печени, чем те, кто распределяет этот же объем равномерно.
Авторы исследования объясняют это тем, что высокие дозы алкоголя за короткий промежуток времени перегружают печень и усиливают воспалительные процессы, что со временем приводит к рубцеванию тканей. Особенно уязвимы люди с избыточным весом, диабетом и другими метаболическими заболеваниями.
Читайте также: