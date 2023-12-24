Во Франции 700 сотрудников компании отравились после вечеринки

Фото: istockphoto/Estudio conceito
Рождественский ужин для 2600 сотрудников аэрокосмической группы Airbus Atlantic во Франции привел к массовому отравлению.
The Guardian пишет, что органы здравоохранения расследуют причину отравления. Праздничный вечер закончился массовой вспышкой гастроэнтерита у 700 сотрудников. Изысканный ужин провели в собственном ресторане компании на территории штаб-квартиры компании в городе Монтуар-де-Бретань на западе Франции.
В меню были фуа-гра, морские гребешки, омары и турнедо, а на десерт подали мороженое и шоколодно-ореховый мусс.
Жан-Клод Ирибаррен, секретарь производственного комитета Airbus Atlantic, рассказал, что всю еду приготовили на месте, используя продукты от местных поставщиков.
Пострадавшие страдали от рвоты и/или диареи сразу после ужина, который состоялся 14 декабря. Многие почувствовали, что отравились, в течение 24–48 часов после ужина.
Врачи предполагают, что причиной может быть кишечная палочка или ротавирус. Всем пострадавшим прислали анкеты, результаты расследования огласят на будущей неделе.
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В меню были фуа-гра, морские гребешки, омары и турнедо, а на десерт подали мороженое и шоколодно-ореховый мусс.
Пострадавшие страдали от рвоты и/или диареи сразу после ужина, который состоялся 14 декабря. Многие почувствовали, что отравились, в течение 24–48 часов после ужина.
Врачи предполагают, что причиной может быть кишечная палочка или ротавирус. Всем пострадавшим прислали анкеты, результаты расследования огласят на будущей неделе.
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Мария Фирсова