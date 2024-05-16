Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма

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Сексопатолог Джордан Рулло рассказала про технику, позволяющую достичь яркого оргазма. Технику диафрагмального (брюшного) дыхания она описала в беседе с Woman & Home.
Как утверждает эксперт, 4 из 10 не достигают оргазма по разным причинам, но во многих случаях это исправимо.
Рулло добавила, что научиться диафрагмальному дыханию довольно просто. Для этого необходимо набрать воздух не только в грудь, но и в область диафрагмы. После нужно положить одну руку на живот, другую — на грудь, чтобы понять, какая из них движется во время дыхания. При диафрагмальном дыхании должна шевелиться рука, лежащая на животе.
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«Лучший способ получить яркий оргазм — это начать дышать глубоко. И в этом поможет диафрагмальное дыхание, увеличивающее приток кислорода и крови, а также активирующее парасимпатическую нервную систему. Все это способствует расслаблению», — пояснила сексопатолог.
Рулло добавила, что научиться диафрагмальному дыханию довольно просто. Для этого необходимо набрать воздух не только в грудь, но и в область диафрагмы. После нужно положить одну руку на живот, другую — на грудь, чтобы понять, какая из них движется во время дыхания. При диафрагмальном дыхании должна шевелиться рука, лежащая на животе.
«Ускорьте темп дыхания. Например, считайте один раз при вдохе, один — при выдохе, один — при вдохе, два — при выдохе и так далее», — назвала последовательность действий Рулло .Ранее сексолог Юрий Андреев рассказал, почему женщина не может достичь оргазма.
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Алина Юрчак