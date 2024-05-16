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Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма

16 мая 2024, 02:51
Фото: istock / sirawit99

Фото: istock / sirawit99

Сексопатолог Джордан Рулло рассказала про технику, позволяющую достичь яркого оргазма. Технику диафрагмального (брюшного) дыхания она описала в беседе с Woman & Home.
Как утверждает эксперт, 4 из 10 не достигают оргазма по разным причинам, но во многих случаях это исправимо.

«Лучший способ получить яркий оргазм — это начать дышать глубоко. И в этом поможет диафрагмальное дыхание, увеличивающее приток кислорода и крови, а также активирующее парасимпатическую нервную систему. Все это способствует расслаблению», — пояснила сексопатолог.


Рулло добавила, что научиться диафрагмальному дыханию довольно просто. Для этого необходимо набрать воздух не только в грудь, но и в область диафрагмы. После нужно положить одну руку на живот, другую — на грудь, чтобы понять, какая из них движется во время дыхания. При диафрагмальном дыхании должна шевелиться рука, лежащая на животе.

«Ускорьте темп дыхания. Например, считайте один раз при вдохе, один — при выдохе, один — при вдохе, два — при выдохе и так далее», — назвала последовательность действий Рулло .
Ранее сексолог Юрий Андреев рассказал, почему женщина не может достичь оргазма.

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Стало известно, кто больше склонен к вредным привычкам – «совы» или «жаворонки»
Сомнолог Кудинов заявил о связи хронотипа и склонностью к вредным привычкам
15 мая 2024, 22:41

Фото: iStock/Giovanni Magdalinos

Член правления Межрегиональной Общественной Организации «Ассоциация Сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что люди с хронотипом «сова» употребляют алкоголь и курят чаще, чем так называемые «жаворонки».
«Проводилось исследование, которое показало, что «жаворонки» меньше пьют и курят, чем «совы». Видимо, это связано в том числе и с тем, что пик активности у «сов» начинается ко второй половине дня, а у жаворонков – в «первой». Так, «сова» может после работы погулять, повеселиться, выпить, покурить и т. д. в то время, как жаворонки уже легли спать», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

А врач-нарколог Василий Шуров напомнил о том, что перед вождением ни в коем случае не стоит употреблять алкоголь. Он отметил, что подсчитать, сколько времени надо для полного выведения спиртного из организма сложно, поскольку здесь играет роль множество факторов, включая тип алкоголя и индивидуальные особенности человека.

«Нет такого, чтобы я мог точно сказать, что через 4 часа после литра, особенно если печень в хорошем состоянии, это может занять 4-5 часов в лучшем случае. Но лучше не планировать свою жизнь так: вот выпил и поехал», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Шурова.

Ранее Василий Шуров заявлял, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.

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Назван неожиданный фактор, влияющий на долголетие
Мясников заявил об определяющем влиянии группы крови на долголетие
15 мая 2024, 22:05

Фото: iStock/barbol88

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил о том, что группа крови человека может определять его продолжительность жизни.
При этом специалист напомнил, что групп крови не четыре, как мы привыкли, а 35.

«Что касается групп крови, личностей и особенностей, я не думаю, что мы такие как нас создала генетика. Персональный характер формируется в условиях среды. Я не знаю, как это доказать и опровергнуть, а вот долголетие – 100% может зависеть от группы крови», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

А врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин сообщил о том, что травмирующий стресс и невыплеснутые эмоции могут привести к смертельным последствиям и оставить физические рубцы на сердце, которые могут повлечь за собой серьёзные заболевания, такие, как инфаркт и инсульт.

«Стресс может привести к развитию гипертонической болезни. Нереализованный стресс, когда человек оказался в тяжёлой ситуации и не выплеснул свои эмоции, провоцирует повышение давления, нагрузку на сердце и сосуды мозга. Это может стать причиной инфаркта и инсульта. Восприятие травмирующего фактора и его умалчивание может привести к смертельным последствиям», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Ранее врач Надежда Подкорытова заявила, что для снижения риска развития гипертонии необходимо поддерживать оптимальную массу тела или снижать её при наличии избытка веса.

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#терапевт
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Подмосковные врачи оценили риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к младенцу менее чем в 1%
15 мая 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области от ВИЧ-инфицированных матерей с начала года родились около 140 здоровых детей. Риск передачи вируса от матери к младенцу не превышает 1%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«ВИЧ – это не приговор. Женщина, которая своевременно встаёт на учёт в женской консультации и проходит лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового младенца. Если она будет выполнять все рекомендации специалистов, риск передачи вирус составит менее 1%», – сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Он отметил, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи инфекции от матери ребёнку важен первый этап – приём антиретровирусной терапии во время беременности.

В регионе успешно реализуют программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают специалисты центра. Новорождённый находится под наблюдением врачей до 1,5 лет, пока диагноз не будет снят. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции лечения начинается в первые две недели. Оно проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД.

Узнать правила постановки на учёт в Московский областной Центр СПИД, а также рекомендации беременным и молодым родителям можно на сайте центра.

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В Люберцах девочке-подростку удалили две литровые кисты яичников

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Терапевт Оттаева рассказала, как выявить начало артериальной гипертонии
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#роды
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В Люберцах девочке-подростку удалили две литровые кисты яичников
15 мая 2024, 16:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали девочку с двумя огромными кистами яичников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
13-летняя школьница поступила в приёмный покой с жалобами на сильную боль в животе и его увеличенный размер. Диагностика выявила у пациентки перекрут яичника, который привёл к полному или частичному нарушению кровообращения. Врачи решили провести лапароскопическую операцию. Они устранили перекрут и удалили два гигантских доброкачественных новообразования – параовариальные кисты. В каждой из них содержалось по литру жидкости.
«Образование поначалу может ничем не проявлять себя, его могут диагностировать случайно. В нашем случае детские хирурги вместе с гинекологами правильно поставили диагноз и выполнили органосохраняющую операцию, удалив редко встречающиеся гигантские кисты у несовершеннолетней. Важно, что пациентке сохранили репродуктивную функцию», – рассказала заведующая гинекологическим отделением стационарного отделения №1 Тамара Добровольская.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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#минздрав мо
#здравоохранение
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#операция
#люберцы
#подмосковье
#московская область
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В Пушкинском округе проведут «диспансерные выходные»
15 мая 2024, 16:25

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Жители разных населённых пунктов Пушкинского городского округа смогут пройти диспансеризацию в ближайшие выходные — 18 и 19 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«18 мая с девяти утра до двух часов дня жители округа смогут пройти диспансеризацию в любой из муниципальных поликлиник, а в детских поликлиниках №2 в Ивантеевке и №5 в посёлке Правдинский диспансеризацию можно будет пройти всей семьей», — говорится в сообщении.
Кроме того, для жителей микрорайона Детская в Ивантеевке будет организована выездная диспансеризация на базе школы №2 на улице Богданова.

А 19 мая выездная диспансеризация будет организована в Новом Пушкино на базе школы №11 по адресу: улица Просвещения, дом №5.

Всем желающим пройти диспансеризацию рекомендуется взять с собой образцы мочи и кала, чтобы отдать их на анализы.

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#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
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Названы факторы, влияющие на способность бросить курить
Нарколог Шуров: Бросить курить помогает внешняя мотивация
15 мая 2024, 15:44

Фото: iStock/Phira Phonruewiangphing

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что к факторам, помогающим бросить курить, относятся внешние и внутренние мотивации человека.
К первым он отнёс желание завести детей, приход в общество или компанию, где курение не является нормой и т. д. А вот с внутренней мотивацией, по словам эксперта, надо работать отдельно.

«Либо приходить к психотерапевту, вскрывать причины, которые тебя привели к курению, либо читать соответствующую литературу. Люди, как правило, боятся абстинентного периода, поэтому на время предлагается принимать медикаменты, блокирующие негативный рецептор и снижающие проявления абстиненции», — пояснил в беседе с RT врач.

Ранее Василий Шуров заявлял, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.

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Терапевт Оттаева рассказала, как выявить начало артериальной гипертонии
15 мая 2024, 13:04

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Терапевт Дмитровской больницы Фатима Оттаева рассказала, как не пропустить начало развития гипертонии. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Артериальная гипертония является самым распространённым хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы среди взрослого населения.

«Нормальными цифрами давления считаются 120 на 80 мм рт. ст. и ниже, если цифры установились на отметке 140 на 90 мм рт. ст. и иногда её превышают, то это уже гипертония. К основным признакам заболевания относятся головные боли, звон в ушах, легкое головокружение, мелькание мушек перед глазами, чувство прилива или жара в области лица, а также учащенное сердцебиение и утомляемость. При появлении таких сигналов, особенно если они не единичны, не стоит все списывать на усталость и переработки, а также переживания», — подчеркнула врач-терапевт Фатима Оттаева.

Также усугубляют появление гипертонии избыточный вес, низкая физическая активность, вредные привычки и высокий уровень сахара и холестерина в крови.

При появлении первых симптомах заболевания необходимо обратиться к специалистам для дальнейшего лечения.

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#терапевт
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В Подмосковье 20 мая проведут день бесплатной диагностики родинок
15 мая 2024, 11:58

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Проверить свои родинки и узнать, не ли риска развития рака кожи, жители Подмосковья смогут в рамках дня бесплатной диагностики меланомы, который будет проводиться во всех филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) в понедельник, 20 мая, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«День диагностики меланомы – это наш общий вклад в борьбу с этим опасным заболеванием. Не упустите возможность позаботиться о своем здоровье», — цитируются в сообщении слова главного врача МОККВД Юлии Матушевской.
В рамках диагностики опытные врачи осмотрят кожу и ответят на все вопросы, возникающие у пациентов. Для прохождения бесплатной диагностики потребуется предварительная запись. Записаться можно онлайн — на сайте melanomaday.ru или по телефону горячей линии 7-800- 200-03-45. Заявки на запись принимаются до 16 мая.

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#диагностика
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
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Жгут и пинцет: Дачникам раскрыли, что необходимо держать в аптечке
15 мая 2024, 11:10

Фото: iStock/Mkovalevskaya

На заре дачный сезон, а это значит, что пора завершать все необходимые приготовления к поездкам за город.
О том, что обязательно должно быть в аптечке у любого дачника, в беседе с «Радио 1» рассказали специалисты Химкинской областной больницы.

Врачи назвали полный список препаратов и медицинского оборудования, которые должны находиться в дачной аптечке:

- антисептические растворы, такие как перекись водорода, хлоргекседин, мирамистин;
- раствор йода и/или бриллиантовый зелёный;
- стерильный бинт, вата;
- жгут;
- пинцет;
- обезболивающие и антигистаминные препараты;
- глазные капли;
- репеленты от комаров и клещей.

«Также не забывайте брать с собой все лекарства, которые пьёте на постоянной основе, проследите, чтобы был достаточный запас питьевой воды и держите телефон заряженным, чтобы в экстренном случае вызвать скорую помощь. Берегите себя и будьте здоровы!», — заключили врачи.

Ранее врачи Химкинской областной больницы раскрыли правду о диагнозе «метеозависимость» и о том, как бороться с его симптомами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аптека
#химки
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