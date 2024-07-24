«Вопрос не в цене»: Нарколог объяснил, почему россияне чаще отказываются от алкоголя

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Если в 2009 году потребление алкоголя в России составляло 14 литров на человека, то сейчас этот показатель снизился почти до 8 литров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» сообщил, что, действительно, крепкие алкогольные напитки стали меньше употреблять, и тенденция наметилась хорошая.
Он добавил, что на уровне законодательства в данный момент происходят изменения в отношении того, какие напитки считать алкогольными.
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«Официальная статистика показывает, что за последние годы у нас произошло снижение людей, употребляющих крепкие алкогольные напитки, приобретающих их, попадающих с острыми алкогольными психозами и интоксикациями в больницу. Это факт. Но настораживает, что происходит повышение людей, в особенности молодых, которые начали употреблять слабоалкогольные напитки: энергетики, пивные напитки, коктейли. Это вызывает тревожность», — сказал эксперт.
Он добавил, что на уровне законодательства в данный момент происходят изменения в отношении того, какие напитки считать алкогольными.
«Приравнены алкогольные энергетики к алкогольным напиткам, то есть далее решается вопрос о том, чтобы те же пивные напитки приравнять к алкогольным напиткам. У нас сейчас есть некий пробел в этом плане. Тот же сидр… к чему его относить? к пиву или к чему-то другому?» — поделился специалист.По словам собеседника, снижение употребляемого россиянами алкоголя связано с тем, что люди стали больше думать о своем здоровье.
«Это не связано с тем, что что-то дорожает. Те, кто покупали, будут всегда покупать, и вопрос не в цене. Скорее всего поменялось именно мировоззрение и отношение к своему здоровью. Люди стали бдительнее относиться к тому, что едят и пьют, что попадает в их организм. Чем больше растет благосостояние человека, тем больше он следит за тем, где приобретать квартиру, например, какая роза ветров, где больше деревьев и меньше народу. Такие вещи показывают высокий уровень социального развития и, соответственно, такие запросы и потребности будут у людей расти», — объяснил Марат Сараев.Читайте также:
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Анастасия Бондарева