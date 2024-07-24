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«Вопрос не в цене»: Нарколог объяснил, почему россияне чаще отказываются от алкоголя

Нарколог Сараев: настораживает, что молодежь перешла на слабоалкогольные напитки
24 июля 2024, 19:25
Фото: iStock/AndreyPopov

Фото: iStock/AndreyPopov

Если в 2009 году потребление алкоголя в России составляло 14 литров на человека, то сейчас этот показатель снизился почти до 8 литров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» сообщил, что, действительно, крепкие алкогольные напитки стали меньше употреблять, и тенденция наметилась хорошая.
«Официальная статистика показывает, что за последние годы у нас произошло снижение людей, употребляющих крепкие алкогольные напитки, приобретающих их, попадающих с острыми алкогольными психозами и интоксикациями в больницу. Это факт. Но настораживает, что происходит повышение людей, в особенности молодых, которые начали употреблять слабоалкогольные напитки: энергетики, пивные напитки, коктейли. Это вызывает тревожность», — сказал эксперт.


Он добавил, что на уровне законодательства в данный момент происходят изменения в отношении того, какие напитки считать алкогольными.
«Приравнены алкогольные энергетики к алкогольным напиткам, то есть далее решается вопрос о том, чтобы те же пивные напитки приравнять к алкогольным напиткам. У нас сейчас есть некий пробел в этом плане. Тот же сидр… к чему его относить? к пиву или к чему-то другому?» — поделился специалист.
По словам собеседника, снижение употребляемого россиянами алкоголя связано с тем, что люди стали больше думать о своем здоровье.
«Это не связано с тем, что что-то дорожает. Те, кто покупали, будут всегда покупать, и вопрос не в цене. Скорее всего поменялось именно мировоззрение и отношение к своему здоровью. Люди стали бдительнее относиться к тому, что едят и пьют, что попадает в их организм. Чем больше растет благосостояние человека, тем больше он следит за тем, где приобретать квартиру, например, какая роза ветров, где больше деревьев и меньше народу. Такие вещи показывают высокий уровень социального развития и, соответственно, такие запросы и потребности будут у людей расти», — объяснил Марат Сараев.
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Назван самый полезный вид массажа
Дерматолог Жовтан назвала наиболее полезным общий массаж
24 июля 2024, 19:47

Фото: iStock/Iuliia Komarova

Дерматолог Наталия Жовтан заявила, что самым полезным видом массажа является общий.
По её словам, такая техника массажа оказывает благотворное влияние на мышцы всего организма, улучшает кровообращение, способствует восстановлению психоэмоционального состояния.

«Существует несколько разновидностей исполнения массажа: ручной или аппаратный; видов массажа: лечебный, детский, спортивный, косметический, точечный, гигиенический. Также известны различные системы: европейская, восточная», — добавила в беседе с NEWS.ru Жовтан.

Она отметила, что разновидность массажа подбирается индивидуально в соответствии со здоровьем и потребностями человека.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Кристина Медведева заявила, что сезонность некоторых косметических процедур связана с солнечной активностью и агрессивностью ультрафиолетовых лучей, поэтому лазерные шлифовки и пилинги не стоит делать летом.

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Химик Березовский заявил об опасности попадания морской воды в глаза
24 июля 2024, 19:38

Фото: iStock/shwepsa

Профессор медфака Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский предупредил, что попадание морской или речной воды в глаза возможны воспаление соединительной оболочки, а также конъюнктивит.
«Если речная или морская вода попала в глаза, возможно воспаление соединительной оболочки глаза, конъюнктивит. В качестве мер первой помощи при этом заболевании можно применить крепкую чайную заварку или закапать сульфацетамид. Если, несмотря на принятые меры, симптомы не прошли в течение суток, не мешкайте, обратитесь к врачу», — пояснил в беседе с NEWS.ru Березовский.

Ранее врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько рассказывала, что необходимо предпринять в случае, если малышу в глаза попал песок.

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Подмосковный педиатр Одинаева назвала вредные для печени ребёнка продукты
24 июля 2024, 19:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Печень – орган, выполняющий более 500 функций организма. О том, как сохранить её у ребенка здоровой, рассказал директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Проблем можно избежать благодаря правильному питанию. Не следует передать, есть в спешке. Нужно исключить жареное и жирное, а если надо, стоит изменить образ жизни.
«В рацион ребёнка следует ввести сельдерей, свёклу, капусту, зелёные овощи. Не забывайте про крупы. Особенно полезна овсянка. Для приготовления мясных блюд используйте птицу, нежирную говядину. Обязательно в рационе должна быть рыба нежирных сортов. Очень полезно для печени нерафинированное масло. Вредны для нее сладости, мороженое, сливки, какао, продукты с консервантами, полуфабрикаты промышленного производства», – добавила Нисо Одинаева.
Специалист призвала разъяснить детям, что курение сигарет, вейпов, употребление энергетиков несовместимы со здоровой печенью. Не стоит также принимать лекарства без назначения врача. Зато благотворно отражаются на работе печени занятия спортом.

В подмосковном Минздраве напомнили, что с 22 по 28 июля в России проходит неделя профилактики заболеваний печени.

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#минздрав мо
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#педиатр
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В Московской области впервые провели биопсию с помощью робота
24 июля 2024, 16:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского выполнили первую пункцию печени под контролем роботизированной системы навигации. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Система разработана для сокращения времени манипуляции. Речь идёт об оборудовании последнего поколения для малоинвазивных процедур под контролем КТ и ПЭТ-КТ.
«Обычно при взятии пункции хирург вводит иглу вручную под ультразвуковым контролем. Новая методика позволяет осуществлять робот-ассистированное введение иглы с автоматическим позиционированием. За счёт такого контроля уровень безопасности процедуры выше. А более высокое качество изображения позволяет проводить манипуляции с образованиями меньших размеров», – рассказал руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Алексей Семенков.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как отметили в министерстве, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского – первое медучреждение Московской области, где внедрена подобная методика. В дальнейшем в больнице планируют выполнять и другие малоинвазивные манипуляции, в том числе лечебные робот-ассистированные процедуры под КТ-контролем.

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#подмосковье
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Подольские хирурги спасли женщину с прокушенной собакой шеей
24 июля 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли женщину, укушенную собакой в шею. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар обратилась 49-летняя женщина с ранами на шее. По её словам, травму она получила, играя с собакой породы американская акита в доме родственников. Заигравшись, животное весом более 60 кг укусило её за шею.

Из одной раны воздух выходил наружу, что указывало на повреждение органов дыхания. Женщина начала задыхаться. Было принято решение об операции мультидисциплинарной бригадой врачей. Пациентку перевели в ЛОР-отделение, так как травмы грозили удушением и гнойным воспалением шеи из-за инфицирования слюной собаки.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Мы выполнили под наркозом нижнюю трахеотомию, обеспечив доступ воздуха в дыхательные пути. Затем сделали небольшой надрез на шее и герметизировали раны трахеи, чтобы воздух перестал выходить наружу, установили дренаж. Общая длительность операций составила 2 часа 45 минут», - рассказал заведующий ЛОР-отделением больницы Артём Гербергаген.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Самостоятельное дыхание полностью восстановилось, раны зажили, швы уже сняты

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Диетолог Журавлева назвала самый страшный продукт-наркотик
Диетолог Журавлева призвала остерегаться сахара
24 июля 2024, 13:49

Фото: iStock/Tamara Chuchkova

Диетолог Полина Журавлева заявила, что среди продуктов своеобразным «наркотиком» является сахар.
«Самый страшный наркотик в питании — это сахар. Он вызывает выброс дофамина, который отвечает за удовольствие. Частое употребление сладкого может привести к формированию зависимости, когда человеку хочется всё больше сладкого, чтобы получить тот же уровень удовольствия. Со временем количество сладкого увеличивается, эффекта былого уже нет, а диабет заработан. С этим нужно быть осторожнее», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Кроме этого, к продуктам, которые вызывают зависимость, относятся кофе, мука, жир и алкоголь.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина заявила, что злоупотребление малосольными огурцами грозит отёками, повышением артериального давления и увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Под руководством наставников в Подмосковье работают более 350 молодых медиков
24 июля 2024, 12:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Наставники помогают молодым врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям адаптироваться на новом месте работы, знакомят с её тонкостями, выстраивать коммуникации.
«Наставники не только помогают с возникающими вопросами, но и передают накопленный опыт. Сейчас в Подмосковье более чем за 350 молодыми специалистами закреплены наставники. Из них 140 человек получили наставников с начала этого года. Мы видим, как важна эта работа», – сказал Сапанюк.
Как сообщили в министерстве, каждый наставник предварительно проходит обучение, что позволяет ему более эффективно взаимодействовать с молодым сотрудником. Наставники получают ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей за внесённый вклад в развитие молодых специалистов.

Программа наставничества – одна из мер, направленных на поддержку молодых медиков в Подмосковье. Молодые специалисты в регионе получают ежемесячную надбавку от 7 до 15 тыс. руб. В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие.

Информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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«Рано или поздно будет у всех»: Эндокринолог назвала фактор риска для заболевания диабетом
Эндокринолог Мисникова: после 45 лет каждый рискует заработать сахарный диабет
24 июля 2024, 12:02

Фото: iStock/adrian825

Сахарный диабет, к сожалению, очень распространенное заболевание, и многие люди даже не подозревают, что находятся в группе риска. Канадские ученые провели исследования и выяснили, что у здоровых людей и тех, кто болен диабетом, отличаются громкость, высота и тембр голоса. Таким образом, исследователи сделали вывод, что о сахарном диабете могут говорить хрипота и дрожь в голосе.
Главный внештатный эндокринолог Московской области, руководитель отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ, профессор, доктор медицинских наук Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» оспорила это утверждение, заявив, что такие симптомы нельзя считать маркерами сахарного диабета.

«Такого не может быть. Это совершенно не научный факт, таких признаков нет», — сказала она.

Эндокринолог назвала неочевидные симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии болезни, однако про изменения в голосе ничего сказано не было.

«У нас есть признаки, которые могут быть связаны с сахарным диабетом: сухость во рту, если человек часто ходит в туалет, если появилась очень сильная жажда. Но, конечно, нельзя сказать, что они на сто процентов говорят о заболевании. А изменения в голосе не относится к таким симптомам», — объяснила врач.

По ее словам, очень часто у людей болезнь протекает бессимптомно, но в какой-то момент все равно выявляется.

«К сожалению, очень часто бывает, что вообще нет никаких симптомов. Поэтому надо просто знать о факторах риска. И такой фактор риска, который рано или поздно будет у всех — возраст. После 45 лет мы все попадаем в эту зону риска. Каждые три года нужно проверять, нет ли нарушений», — заключила Инна Мисникова.

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В областном онкодиспансере с начала года сделали 4,5 тыс. операций
24 июля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном онкологическом диспансере с начала года провели 4,5 тыс. операций. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там добавили, что онкодиспансер имеет всё необходимое для качественной диагностики и лечения различных онкологических заболеваний. Он оснащён современной медицинской техникой, использует новейшие технологии.
«Благодаря квалифицированным специалистам и современному оборудованию за полгода в Московском областном онкологическом диспансере было проведено 4,5 тыс. операций. Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом и практически бескровно. Это особенно важно для пожилых пациентов», – рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.
Кроме того, в операционных используется ламинарный поток воздуха с очисткой, обеззараживанием и кондиционированием. Такой принцип обеспечивает высокую стерильность в операционных, что позволяет свести к минимуму заражения внешними инфекциями и сокращает сроки выздоровления.

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