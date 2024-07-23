«Пока позволяю»: Нарколог о связи силы воли и пожизненной зависимости от сигарет

24 июля православные верующие отмечают день памяти равноапостольной великой княгини Ольги. В народе этот день также известен как Ольга Сеногнойка.

День Ольги Сеногнойки: История

Согласно преданию, княгиня Ольга была супругой Игоря. Когда он попытался соблазнить девушку, она проявила твёрдость и пристыдила его. После этого он решил взять её в жёны.





У пары родился сын Святослав, но вскоре князь Игорь был убит древлянами. Правитель древлян Мал предложил Ольге выйти за него замуж, но она согласилась лишь для того, чтобы отомстить. Девушка заманила в Киев два посольства древлян и жестоко расправилась с ними. Затем она приказала сжечь город Искоростень, а жителей либо убить, либо продать в рабство.





Ольга много времени уделяла устройству политической и хозяйственной жизни страны. Она правила как «сильный и разумный муж». Также Ольга потратила много времени на развитие религиозной и духовной жизни страны. Чтобы убедиться в праведности христианской веры, она отправилась в Константинополь, где укрепилась в своей вере и приняла крещение с именем Елена.





Традиции в День Ольги Сеногнойки





Ещё одно название этой даты — Стожары. Так на Руси называли звёздное скопление в созвездии Тельца. Если оно ярко сияло, это предвещало богатый урожай.

Фото: istockphoto / hopsalka





В день памяти этой святой в церквях проводятся праздничные службы. Прихожане часто молятся о том, чтобы Господь утешил вдов и укрепил христианскую веру.





Тем, кто носит имя святой Ольги, рекомендуется посетить торжественное богослужение и поклониться иконе равноапостольной Ольги. Но если такой возможности нет, можно ограничиться домашней молитвой перед образом.





В старину в день святой Ольги обычно начинались полевые работы, а также собирали и заготавливали сено на зиму.

Что нельзя делать 24 июля





В этот день не стоит ссориться, спорить, повышать голос, применять физическую силу и распространять негатив. Всё это может негативно сказаться на будущем и судьбе человека, который ослушается запрета.





24 июля (11 июля по старому стилю) не рекомендуется заниматься уборкой, стиркой и глажкой.

Не стоит проводить этот день праздно и лениво.





Фото: istockphoto / Viktoria Korobova

Не рекомендуется говорить о свадьбе или планировать бракосочетание, так как это может привести к тому, что мероприятие не состоится.





Если в этот день у вас праздник и пришли гости, важно, чтобы их в доме было больше или меньше 24 человек. Если за столом будет ровно 24 человека, это может привести к тому, что скоро одного из них не станет.





Не рекомендуется отдавать и одалживать что-либо из дома, так как это может привести к проблемам в хозяйстве.





Не нужно отправляться в лес с плохими мыслями, так как это может привести к пожару.





Что можно делать в День Ольги Страдницы





Утром верующие отправлялись в церковь, чтобы помолиться святой Ольге. Молодые девушки и женщины просили удачи в семейной жизни, а вдовы — об утешении.





Также утром наши предки ходили в лес за ягодами. Из свежесобранного урожая готовили различные блюда и заготовки на зиму.





Предки обычно считали расходы и планировали бюджет. Этот день имел особое значение для хозяйственного планирования, так как считалось, что правильно проведённые финансовые мероприятия помогут избежать проблем в будущем.

Фото: istockphoto / Ivan-balvan





По традиции 24 июля, в день памяти святой княгини Ольги, стоило посвятить себя духовным заботам, посетить церковь, а потом вернуться к делам. Сидеть без дела не полагалось, тем более что на Руси в это время стояла страдная пора.





Желающие удачно выйти замуж девушки 24 июля просили об этом высшие силы.





Также по традиции на Ольгу Страдницу нужно проявлять особое внимание к жизни других людей. Быть снисходительным к слабостям окружающих, милосердным и терпеливым.





Считалось, что 24 июля нужно хорошо работать в поле и на огороде. Если приложить усилия в этот день, то они обязательно хорошо скажутся на урожае.

Приметы на 24 июля





Если в огороде было много росы, это предвещало плохой урожай помидоров. Жаркий день обещал хороший урожай зерновых.



А если вечером было много комаров, это означало, что будет много ягод. Много мошкары предвещало богатый урожай грибов осенью. Гром обещал хороший клёв рыбы на следующий день.

Фото: istockphoto / Tsyb_Oleg





По народным приметам, если 24 июля года был резкий гром, то будет тихий дождь. Гулкий гром сулил сильный ливень. Если с деревьев начали опадать первые жёлтые листья, то это предвещало раннюю осень.





Если с самого утра было много пчёл, это предвещало солнечную погоду. Если карп плескался и выпрыгивал из воды, то день обещал быть тёплым.









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