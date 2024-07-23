«Пока позволяю»: Нарколог о связи силы воли и пожизненной зависимости от сигарет

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi
Многие из нас считают, что курение — это просто вредная привычка, однако специалисты уверяют, что это зависимость, схожая с наркотической или алкогольной. В ее основе лежит биохимический процесс, который запускается в головном мозге курильщика и формирует крепкую причинно-следственную связь «сигарета — удовольствие».
Психиатр, психотерапевт, нарколог Ивери Кизицкий в беседе с «Радио 1» сообщил, что курение — это зависимость, от которой нет полного выздоровления.
«Зависимость — это хроническая болезнь, поэтому полностью избавиться от нее или выздороветь нельзя. Можно выйти в ремиссию. Пока человек не курит, он полностью здоров. Но в нем находится задел для нового обострения болезни в любой момент времени», — объяснил эксперт.
По его словам, чтобы перестать курить, нужно просто отказаться от сигарет и пережить тяжелые симптомы.
«Для того, чтобы перестать курить нужно просто перестать курить. И единственное, что остается после этого сделать — выдержать симптомы, которые длятся от 2 до 3 недель. Чувство рассредоточения, раздражительность, большая слабость, потливость, нарушение сна — это нужно перетерпеть. Потом полностью в головном мозге восстановится нейрообмен, нейромедиатор будет вырабатываться, потому что он перестанет поступать из сигарет, и самочувствие стабилизируется», — сказал врач.
Он уточнил, что формирование зависимости и сама зависимость — это разные понятия, которые друг от друга неотделимы. Однако людей, которые «просто балуются» не существует.
«Я не курю, но курю? Это как? Можно заменить слово «сигареты» на слово «героин»: я не употребляю, но по выходным подкалываю. Это совершенно по-другому звучит. Это не сразу зависимость, сначала это употребление, а потом уже на фоне употребления возникает зависимость. Переходной чертой служит формирование синдрома «отмены», когда бросаешь и появляются какие-то психические или физические симптомы, которых не было на фоне употребления и до того, как употреблял», — заключил нарколог Кизицкий.
Читайте также:
«Сорвалась»: Ксения Бородина призналась, что снова начала курить
Нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и слабоумием
Пульмонолог Замышляева рассказала о скрытой угрозе «третичного курения»
Анастасия Бондарева