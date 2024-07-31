Врач Аббясова назвала неожиданную причину теплового удара у детей

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Врач-педиатр Луиза Аббясова заявила, что люди, в частности дети, могут получить тепловой удар в душном помещении или в машине.
«Тепловой удар чаще развивается при жаре свыше 30°C. Температура 25-29°C является комфортной для человека. Но если при такой температуре человек остался в душной машине с закрытыми окнами, тем более без доступа к питьевой воде, то у него однозначно разовьется тепловой удар, особенно у детей», — отметила в беседе с NEWS.ru Аббясова.
Врач подчеркнула, что важно обеспечить доступ к воде и открыть окна во время жары в помещении или автомобиле.
Ранее врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова заявляла, что шоколад можно вводить в рацион ребёнка не ранее трёх лет.
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