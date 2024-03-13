Врач Агаева заявила о ядовитости просроченных антибиотиков

Фото: istockphoto.com/Kostikova
Врач-терапевт Анастасия Агаева предостерегла от употребления просроченных лекарств.
Она отметила, что несмотря на то, что в научном сообществе ведутся дискуссии о безопасности некоторых лекарственных средств, всё же лучше придерживаться сроков годдности, указанных на упаковке. Так, некоторые антибиотики с истёкшим сроком годности могут быть ядовиты.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, предусматривающий запрет на реализацию просроченных и нелегальных лекарств на основании информации в системе маркировки.
Читайте также:
Россиянам раскрыли, почему нельзя хранить лекарства на кухне и в ванной
В России запретят продавать украденные и просроченные лекарства
Жители Подмосковья оформили 900 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства
«Также нельзя использовать просроченные жидкие формы лекарств, такие как инъекционные растворы или сиропы, назальные или глазные капли. Не нужно употреблять и просроченные лекарства в виде порошков, препаратов, приготовленных фармацевтом, так как они могут вызвать непредвиденные реакции организма», — добавила в беседе с «Известиями» Агаева.
Читайте также:
Россиянам раскрыли, почему нельзя хранить лекарства на кухне и в ванной
В России запретят продавать украденные и просроченные лекарства
Жители Подмосковья оформили 900 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства
Мелисса Тимофеева