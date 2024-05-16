Врач Антонова заявила об опасности уборки без перчаток

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Врач-дерматолог, врач-венеролог, врач-миколог Дарья Антонова заявила, что производить уборку дома без перчаток опасно для кожи из-за использования химических средств.
Она пояснила, что химические чистящие средства способны уничтожать не только жир и грязь, но и защитный слой кожи, защищающий нас от различных грибков, инфекций и вирусов.
Она добавила, что такая водно-жировая мантия не даёт испаряться влаге с поверхности кожи, что также очень полезно.
Ранее дерматолог Марина Суворова заявила, что ненатуральные ткани одежды и пастельного белья могут быть вредны для кожи.
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«Себум — секрет сальных желез кожи. Такие железы есть на всем кожном покрове, за исключением ладоней и подошв. Кожное сало, пот и кислоты образуют гидролипидную мантию, которая служит защитой от проникновения в организм болезнетворных бактерий, вирусов и грибков», — пояснила в беседе с Газета.ру Антонова.
Она добавила, что такая водно-жировая мантия не даёт испаряться влаге с поверхности кожи, что также очень полезно.
Ранее дерматолог Марина Суворова заявила, что ненатуральные ткани одежды и пастельного белья могут быть вредны для кожи.
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Мелисса Тимофеева