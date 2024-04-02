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Врач Антюфеева не рекомендовала чай при тревожно-депрессивном расстройстве

02 апреля 2024, 16:15
Фото: iStock/WiroKlyngz

Фото: iStock/WiroKlyngz

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева заявила, что большое количество чая может навредить людям с тревожно-депрессивным расстройством.
Она объяснила, что всё дело в содержащемся в чае кофеине, который воздействует на нервную систему, а также может усилить тревогу, стресс и беспокойство.

«При тревожно-депрессивном расстройстве следует ограничить потребление чая. Однако, согласно результатам исследований, если не превышать дозу кофеина в 200 мг в день, то у большинства людей это вряд ли станет причиной сильного беспокойства», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.


Из-за содержания в чае танинов, которые в соединении с железом могут плохо усваиваться пищеварительным трактом, считает эксперт, к напитку стоит с осторожностью относится тем, кто страдает латентным дефицитом железа или железодефицитной анемией, а также придерживается строгой вегетарианской диеты.

Ранее врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявляла, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.

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#врач
#стресс
#чай
#здоровье
#питание
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Россиянам рекомендовали пользоваться репеллентом для защиты от клещей
Биолог Марьинский объяснил эффективность средств от клещей
02 апреля 2024, 15:40

Фото: iStock/Nataba

Научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил о том, что наиболее эффективным средством для защиты от клеща является репеллент — вещество, отпугивающее клещей.
В частности, он рекомендовал наносить такие средства на нижнюю часть тела и тщательно заправлять штанины в носки.

«Существует расхожее мнение, которое является абсолютным заблуждением, что клещи пикируют с деревьев. Клещи не умеют летать. Они заползают либо с почвы, либо сидят где-нибудь на травинках, на веточках кустарников, но не выше метра-полутора над землёй», — пояснил в беседе с RT Марьинский.

Если клещ всё-таки атаковал, то, по словам специалиста, можно воспользоваться клещедёром, а также обратится в медучреждение.

До этого сообщалось, что учёные из Франции создали модель, которая предсказывает, как изменения площади поверхности повлияют на глобальное потепление.

«Мы упростили облака до основных характеристик, что позволило написать уравнения и создать модель, которую можно было протестировать на наблюдаемых облаках. Результаты более чем вдвое уменьшают неопределенность в отношении влияния площади поверхности облаков на потепление», — приводят argumenti.ru со ссылкой на «phys.org» слова ведущего автора исследования Бретта МакКима.

Учёный добавил, что исследования будут продолжаться, в частности, в области влияния потепления на яркость облаков.

Ранее учёные РТУ МИРЭА создали радиофармпрепарат на основе природного хлорина, который сможет вывести на новый уровень диагностику и лечение онкозаболеваний.

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#лечение
#тела
#исследование
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В Московской области появился интернет-портал для доноров
02 апреля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье запустили интернет-портал о донорстве крови «Доноры Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На портале «Доноры Подмосковья» желающие сдать кровь смогут узнать необходимую информацию для о донорстве крови и ее компонентов.

«На платформе собрана информация о том, кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют временные и постоянные противопоказания, адреса всех отделений Службы крови Подмосковья, графики работы, а также анонсы выездных донорских акций в Подмосковье. Нам важно, чтобы человек, желающий сделать доброе дело, мог оперативно найти ответы на все интересующие вопросы», — поделилась главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Стоит отметить, что помимо информации действующих центров приема крови, жители региона могут оставить заявку на организацию выездной донорской акции в своем городе.

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#донорская кровь
#акции
#информация
#доброе
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Стало известно, сколько россиян живут с лишним весом
Диетолог Тутельян заявил о более 60% граждан с лишним весом
02 апреля 2024, 14:49

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что более 60% граждан России живут с лишним весом.
«В России у 60-62% избыточная масса тела, 20% имеют ожирение с букетом заболеваний. Сегодня мы говорим о пандемии ожирения», – отметил в беседе с АГН «Москва» специалист.

Врач добавил, что особенно важна эта тема для тех женщин, которые планируют беременность.

А учёные РТУ МИРЭА создали радиофармпрепарат на основе природного хлорина, который сможет вывести на новый уровень диагностику и лечение онкозаболеваний.

«Молекула способна захватывать радионуклид и переносить его в опухоль. Созданный нами препарат нетоксичен: испытания с использованием доз, в 50 раз превышающих терапевтическую, не привели к гибели лабораторных животных», ─ пояснил в беседе с RT завкафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского РТУ МИРЭА Михаил Грин.

Ранее группа американских ученых-фармацевтов изучила взаимосвязь между приемом антидепрессантов и возникновением сексуальных расстройств у людей, которые ранее никогда с этим не сталкивались.

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#врач
#опухоль
#технологии
#болезни
#ожирение
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Опасные букеты: Токсиколог о цветах, которые не стоит дарить аллергикам
Врач Кутушов рассказал про опасные для аллергиков цветы
02 апреля 2024, 07:00

Фото: istock / Iaroslava Zolotko

В весенний период у многих людей из-за цветущих растений, пыльцы и и других аллергенов обостряется весенняя аллергия. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал как с ней справиться, а также поделился интересными фактами для аллергиков.
«Многим уже становится тяжело выходить на улицу из-за цветения. Очень важно после возвращения домой промывать нос солевым раствором и увлажнять глаза, это поможет уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы. Лучше всего делать промывания в комплексе с назначенными вам антигистаминными лекарствами», — посоветовал врач.
Если человек сильно подвержен аллергиям на цветение, стоит избегать прямого контакта с аллергенами. Кутушов порекомендовал не проветривать помещение в период активного цветения, а также воздержаться от прогулок по парку или лесу. Чтобы очистить воздух, можно использовать ионизаторы или увлажнители.

Кутушов обратил внимание, что аллергикам не стоит дарить букеты из ромашек, хризантем, гербер, лилий. В качестве альтернативы эксперт посоветовал розы, поскольку их тяжелая пыльца не поднимается в воздух.

Фактически, спрятаться от цветущих растений невозможно, так как пыльца разлетается на сотни километров вокруг и может подниматься на высоту до двух километров. Врач призвал не игнорировать антигистаминные препараты в случае наличия аллергий.

Помимо этого, токсиколог обратил внимание на аллергию на пыльцу березы и её связь с томатами. Врач призвал избегать приема этого овоща в случае наличия аллергию на пыльцу березы, так как они содержат максимально похожий тип аллергена с этим деревом.

Людям с таким типом аллергии можно есть вяленые и томленые в духовке помидоры, так как во время обработки высокими температурами они теряют свои аллергенные свойства.

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#розы
#врач
#аллергия
#глаза
#воздух
#человек
#симптомы
#препараты
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Врачи рассказали о возможных последствиях отказа от мяса
Врачи Малышева и Продеус рассказали о возможных последствиях отказа от мяса
02 апреля 2024, 06:41

Фото: iStock/ pilipphoto

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что отказ от мяса может приводить к снижению иммунитета и ухудшению работы пищеварения.
По словам Продеуса, при полном отказе от мяса в организме возникает дефицит белка, что приводит к потере мышечной массы. Также не получают строительный материал кости. Пищеварение же страдает, так как необходимые для его здоровья ферменты — это тоже белковые молекулы. Иммунолог отметил, что при отказе от мяса страдает и иммунитет, поскольку первая причина его дефицита — белковая недостаточность.

Малышева в свою очередь добавила, что отсутствие мяса в рационе приводит к дефициту железа, которое усваивается в организме в форме гема — гемоглобина из мяса.

Тем временем потребление мяса в России ставит рекорды. Так, в 2023 году потребление мяса в стране достигло рекордных 80,8 кг на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд – 83 кг. Потребление мяса и мясной продукции превышает рекомендованный норматив Минздрава в 73 кг.

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#врачи
#иммунитет
#мясо
#питание
#еда
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Онколог призвала россиян чаще есть грейпфруты и брокколи
Врач Магомедова: употребление грейпфрутов помогает снизить риск онкологии
02 апреля 2024, 01:51

Фото: istock / 5second

Чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний, стоит регулярно есть цитрусовые, бобовые и ряд других продуктов. Об этом рассказала врач-онколог Хамис Магомедова в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт отметила, что такие цитрусовые, как грейпфруты, содержат монотерпены, которые способствуют очищению организма от канцерогенов. Апельсины и лимоны содержат много лимонена, стимулирующего работу лимфоцитов и тем самым помогая им бороться с онкологическими клетками.

Магомедова также призвала чаще употреблять необработанную пищу, поскольку она является источником большого количества клетчатки. Овощи и фрукты поддерживают здоровый вес тела, а также снижают риск развития ожирения, что также немаловажно для профилактики рака и других болезней. Наибольшее количество клетчатки содержит брюссельская капуста, брокколи, морковь, малина, ежевика, бананы, яблоки и груши.

Онколог добавила, что в рационе должны быть источники белка растительного происхождения. К ним относится фасоль, горох, сухофрукты, сыр тофу, фундук, миндаль, фисташки, кешью. Также стоит больше употреблять продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами: скумбрию, лосось, грецкие орехи, льняные семена, морские водоросли.

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#продукты
#овощи
#врач
#фрукты
#ожирение
#рак
#онкология
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Российские медики вскрыли череп мужчине из-за звона в ушах
В Кемерове медики спасли мужчину со смертельно опасным звоном в ушах
02 апреля 2024, 00:45

Фото: istock / Georgiy Datsenko

Медики з Кемерова вскрыли череп жалующегося на сильный звон в ушах мужчины. У него выявили мешотчатую аневризму в средней мозговой артерии размером с грецкий орех, что было смертельно опасно. Об этом случае рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в соцсетях.
Мужчина жаловался на простуду, связывая свое головокружение и звон в ушах на лор-заболевание. Беглов пояснил, что результаты исследований показали наличие аневризмы, которая могла вызвать кровоизлияние в мозг в любом момент без шансов на спасение жизни.

Россиянина прооперировали, операция по клипированию аневризмы прошла успешно, врачи полностью исключили её из кровотока.

Ранее чипированный Neuralink Нолан Арбо рассказал, как имплант изменил его жизнь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#врачи
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#мужчина
#медики
#череп
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Главный подмосковный педиатр Одинаева раскрыла пользу смеха для здоровья детей
01 апреля 2024, 19:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Юмор, веселье и самоирония – это «карманные доктора» человека. Они не помогут от всех болезней, но сделают жизнь лучше. Такое мнение высказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева 1 апреля, в День смеха.
«По результатам различных исследований, у весёлого человека реже возникают сердечно-сосудистые заболевания, меньше психическое напряжение. У него нет проблем с давлением. Под воздействием выработки гормонов радости эндорфинов, может даже уйти боль. Кроме того, международными медицинскими исследованиями доказано, что смех могут снижает уровень сахара в крови, устранять болевые ощущения при артрите», – сказала специалист, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как отметила Одинаева, смех снимает мышечные и эмоциональные зажимы, из-за чего проходят физическая и психологическая усталость. Поэтому важно развивать у ребёнка чувство юмора и сделать добрые шутки частью жизни семьи. Однако при этом важно не допускать обидных шуток и не смеяться над подобными шутками при детях.

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#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Нутрициолог Ибрагимов заявил об опасности яблок для аллергиков
01 апреля 2024, 19:05

Фото: iStock/Pikke

Нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов заявил о том, что яблоки нельзя есть людям, у которых аллергия на них, а также фруктозу, пектин или полифенолы.
Кроме того, специалист предупредил о том, что фрукт может вызвать кроме аллергии зубной кариес, газы и вздутие живота.

«Аллергия на яблоки может проявляться в виде крапивницы, отёка, зуда, кашля, насморка, дыхательных затруднений или анафилаксии. Она может быть связана с аллергией на березовую пыльцу. Людям с аллергией на яблоки рекомендуется избегать их употребления и консультироваться с врачом об антигистаминных или адреналиновых препаратах», — пояснил в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявляла, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.

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