Врач Антюфеева не рекомендовала чай при тревожно-депрессивном расстройстве

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Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева заявила, что большое количество чая может навредить людям с тревожно-депрессивным расстройством.
Она объяснила, что всё дело в содержащемся в чае кофеине, который воздействует на нервную систему, а также может усилить тревогу, стресс и беспокойство.
Из-за содержания в чае танинов, которые в соединении с железом могут плохо усваиваться пищеварительным трактом, считает эксперт, к напитку стоит с осторожностью относится тем, кто страдает латентным дефицитом железа или железодефицитной анемией, а также придерживается строгой вегетарианской диеты.
Ранее врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявляла, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.
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«При тревожно-депрессивном расстройстве следует ограничить потребление чая. Однако, согласно результатам исследований, если не превышать дозу кофеина в 200 мг в день, то у большинства людей это вряд ли станет причиной сильного беспокойства», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Ранее врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявляла, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.
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Мелисса Тимофеева