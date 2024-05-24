Врач Ашихмин призвал гипертоников менять схему лечения в жару

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Кардиолог, терапевт Ярослав Ашихмин заявил, что людям, страдающим гипертонией, во время летней жары лучше менять схему лечения.
«Перед жарой следует посетить терапевта и пройти стандартный чекап для выявления факторов риска обезвоживания и теплового удара. При наличии повышенного давления важно подобрать схему для его контроля. Из-за расширения сосудов в жару препараты для снижения давления могут действовать сильнее, но самостоятельно менять схему терапии нельзя», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ашимихин.Кроме этого, по мнению врача, немаловажно знать симптомы теплового удара для того, чтобы в случае его наступления вовремя вызвать себе помощь.
Ранее заведующая вторым кардиологическим отделением Тюменской ОКБ №1 Валентина Балина рассказала, что как сократить риск инфаркта в начале дачного сезона.
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