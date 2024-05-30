Врач Белобородов предположил, чем могли заразиться россияне на Бали

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Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Владимир Белобородов заявил, что вирус, который подхватила семья россиян на отдыхе на Бали, мог быть вызван контактом с медузами или моллюсками.
«Это могли спровоцировать какие-то жгучие моллюски или медузы, с которыми семья случайно контактировала. Их клиническая картина очень напоминает токсикодермию. Она может проявляться в виде волдырей на коже. Сначала они небольшие, потом происходит нагноение и образуются корочки. В этой ситуации легко поставить диагноз, если понаблюдать за пациентом», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Белобородов.
А замглавного врача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Новожилова напомнила, что на отдыхе надо быть весьма осторожными на солнце, поскольку чрезмерно долгое нахождение под ультрафиолетовыми лучами чревато ожогами. Она отметила, что для защиты кожи можно использовать SPF-крем, а также соблюдать правильный режим принятия солнечных ванн.
«Оптимально загорать (не во вред здоровью и коже) – не один день от зари до зари, а понемногу и ежедневно. Если вы планируете находиться на открытом солнце в течение дня, рекомендуется использовать дополнительные средства защиты: зонты, платки светлых оттенков», — добавила в беседе с «Москвой 24» Новожилова.Ранее врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил о том, что родинки необходимо закрывать во время загара для предотвращения риска заболеваний, таких, как рак кожи.
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