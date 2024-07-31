Врач Гапонова назвала признаки, по которым можно определить инсульт за рулём

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Врач-невролог, нейрофизиолог Ольга Гапонова заявила, что инсульт за рулём можно определить по слабости с одной стороны тела, а также спутанности речи.
«Среди других признаков инсульта: внезапная сильная головная боль, спутанность сознания, ухудшение зрения, потеря или притупление любого из чувств. Если у вас возникли эти симптомы во время вождения, немедленно остановитесь в безопасном месте и позвоните в скорую помощь. Ни в коем случае не пытайтесь продолжать вождение», — добавила в беседе с Газета.ру врач.
Кроме этого, по её словам, признаки могут быть самыми разными в зависимости о того, какая часть мозга поражена.
Ранее заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявлял, что внезапные головокружения могут быть вызваны проблемами внутреннего уха.
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