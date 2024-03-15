Врач Болибок объяснил опасность нового смертельного вируса из Великобритании

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Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок объяснил, что новый вирус из Великобритании опасен способностью к мутациям и устойчивостью к антибиотикам и лекарственным средствам.
«Речь идёт не о вирусе, а о бактерии, а именно о туберкулезной палочке. Она периодически видоизменяется. Возбудитель приобретает новые черты, но преимущественно болезнь обретает устойчивость к антибиотикам, что вызывает беспокойство, так как недуг распространяется, а лечить его нечем из-за полирезистентности к антибиотикам, — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.
Однако в России, по его словам, из-за давнишнего присутствия в России научились справляться с такого рода болезнью с помощью препаратов усовершенствованных видов.
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