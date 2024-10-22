Врач Борянова назвала опасные последствия ухудшения зрения у детей

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Врач-офтальмолог Наталья Борянова заявила, что ухудшение зрения может привести к неврологическим проблемам., в частности это касается детей.
«Из-за проблем со зрением у детей также зачастую появляются проблемы неврологического характера. Работа глаз — это часть нервной системы. А когда ребёнок перегружает глаза, его нервная система тоже испытывает стресс. И далее, как по цепной реакции, могут нарастать головные боли, появляется рассеянность, проблемы с концентрацией внимания», — отметила в беседе с «Известиями» Борянова.
Для сохранения здоровья глаз ребёнка врач рекомендовала ограничить использование гаджетов.
До этого в Кемерове доктора провели 6-летней девочке сложную операцию по удалению аденоидов. Как отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов, ситуация осложнялась тем, что у ребёнка были обнаружены нарушения свертываемости крови.
«Предварительно ребёнку сделали переливание свежезамороженной плазмы, чтобы пополнить запас недостающих факторов свертывания. Во время самой операции проводили естественную коагуляцию кровоточащих участков, чтобы предотвратить послеоперационное кровотечение», — приводит «Сiбдепо» слова Беглова.
Ранее сообщалось, что врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 68-летний мужчину от гибели кишечника.
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Мелисса Тимофеева