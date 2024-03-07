Врач Терентьева заявила об опасности промокших ног

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Врач-терапевт Екатерина Терентьева заявила, что промокшие ноги могут стать причиной заболеваний, в том числе, грибковой инфекции.
«Одно из распространенных заболеваний, связанных с промокшими ногами, — грибковые инфекции, такие как атлетическая стопа или онихомикоз (грибковое поражение ногтей). При появлении таких симптомов, как зуд, покраснение и шелушение, рекомендуется обратиться к врачу», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.
Она рекомендовала носить удобную и надёжно защищающую от влаги обувь, а если ноги всё-таки промокли, необходимо как можно скорее их высушить.
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