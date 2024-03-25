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Врач Чернышова напомнила об опасности передозировки БАДами

25 марта 2024, 22:38
Фото: istockphoto.com/Valentyna Yeltsova

Фото: istockphoto.com/Valentyna Yeltsova

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что бесконтрольный приём БАДов и витаминов может быть очень опасен для здоровья и повлечь за собой отравление, кровотечения у женщин, а также передозировку витаминами А и D.
«При переизбытке витамина D происходит накопления кальция во всем организме, он даже попадает в кровь, что провоцирует его отложение в мышцах сердца и на стенках пищевода. А избыток витамина А оказывает токсическое воздействие на печень», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

Ранее россиянкам старше тридцати лет порекомендовали сократить потребление сахара, кондитерских изделий, белого хлеба, макаронных изделий и диетических напитков. Как пишет Общественная Служба Новостей, специалисты также советуют заменить производственные кетчупы и майонеза на соусы своего приготовления из-за состава продуктов.


А врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявляла, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.

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#витамины
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Мясников: Отсутствие любви в жизни — симптом хронического заболевания
25 марта 2024, 23:33

Фото: istockphoto.com/Farknot_Architect

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что отсутствие любви и влюблённости на протяжении жизни может свидетельствовать о депрессии или другом хроническом заболевании.
При этом, он отметил, что тема любви в контексте природы человека больше философский, нежели медицинский или научный вопрос.

«Я считаю, что отсутствие любви на протяжении жизни – симптом депрессии или другого хронического заболевания. Господь нас создал «по образу и подобию», и Мир без любви невозможен. Мы знаем примеры любви у животных, значит это не только гормональная цепочка изменений, но и дар. Уж всем людям – это точно», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее Александр Мясников рассказывал об опасных симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологии.

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#врач
#инфаркт
#заболевания
#любовь
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Врач Неврюзина назвала неожиданные причины головной боли у детей
Врач Неврюзина: Головная боль у ребёнка может возникать из-за мультиков и игр
25 марта 2024, 18:08

Фото: istockphoto.com/grinvalds

Детский невролог высшей категории Галина Неврюзина заявила, что у детей может болеть голова из-за статичного долгого положения, а также при ярких внешних раздражителях.
По её словам, чаще всего такими ситуациями могут быть просмотр мультфильмов или игры в гаджетах.

«Продолжительный просмотр мультфильмов, видеороликов, длительная игра в компьютерные игры приводит к переутомлению нервной системы и вызывает соответствующую ее реакцию в виде головной боли», — пояснила в беседе с Газета.ру Неврюзина.

Она добавила, что не допустить головных болей могут помочь активные игры или физические упражнения, живое общение, массаж и многие другие альтернативы пассивному отдыху у телеэкранов или с гаджетами.

Ранее врач-педиатр Наталия Корякина отмечала, что иммунитет детей напрямую зависит от их образа жизни.

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Диетолог Круглова: Ни один продукт напрямую не влияет на мозг
25 марта 2024, 18:00

Фото: istockphoto.com/http://www.fotogestoeber.de

Диетолог Наталья Круглова заявила, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.
По её словам, работа мозга подпитывается совокупностью различных продуктов.

«Это должны быть разнообразные продукты. Важно, чтобы в рационе присутствовали темно-зеленые овощи и листовая зелень. Также мы выделяем ягоды, которые должны быть регулярно в питании. Особенно если это ягоды с темным окрашиванием, например, черника, брусника и клюква», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Круглова.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявляла, что наиболее частыми ошибками при похудении являются отсутствие физической нагрузки, а также несоблюдение нормального режима питания.

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#диетолог
#здоровье
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Врачи Подмосковья рассказали, как поститься пожилым людям
Врач Чиркова: Во время поста нежелательно исключать из рациона животный белок
25 марта 2024, 17:29

Фото: iStock/Anton Skripachev

Вторую неделю в России православные христиане держат главную аскезу года – Великий пост. Порядка 50 дней верующие будут соблюдать ограничения в питании и молиться о спасении своей души.
Как поститься без ущерба для здоровья и не навредить своему организму, рассказала в беседе с «Радио 1» заведующая Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

Врачи не рекомендуют поститься людям с серьёзными заболеваниями, после перенесённых операций и инфекционных болезней. Не стоит отказывать в белковой пище беременным и кормящим женщинам, детям, ослабленным и пожилым людям. Людям из данных категорий перед началом поста следует посоветоваться с медицинским специалистом по поводу допустимого рациона питания.

Что касается всех остальных категорий людей, им стоит учитывать, что во время поста организм будет перестраиваться и привыкать к новому рациону питания.

«Резкое изменение рациона питания часто вызывает чувство голода, которое в свою очередь может способствовать перееданию, поэтому следите за режимом и не пропускайте приемы пищи. Есть в пост надо не менее 5 раз в день», — рассказала Чиркова.
Врач отметила, что крайне важно не лишать себя животного белка во время поста.

«Чтобы сделать рацион более сбалансированным и не лишать организм белка, следует употреблять в пищу растительные продукты с его высоким содержанием: орехи, бобовые, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, хлеб грубого помола, гречку, не сублимированные каши», — сообщила Чиркова.

Руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики отметила, что пост должен быть вкусным, тогда организм будет полноценно насыщаться и не будет голодать. Не стоит забывать про использование приправы, пряностей, чтобы сделать пищу более насыщенной на вкус.

«Пост не должен быть «постным». Нехватка вкусов симулирует голод. Добавляйте в еду специи и пряности, но аккуратно, чтобы не раздражать слизистую. Соления и маринады, кстати, надо свести до минимума. Они не насыщают, но приводят к нарушению водно-солевого баланса», — поделилась врач.
Обязательно нужно употреблять в пищу рыбу, овощи и фрукты в сыром, варёном и печёном виде. Это то, чем также можно разнообразить меню.

Во время поста ограничивается поступление животного белка. В связи с этим организм может не в полном объёме получать некоторые витамины и микроэлементы, что может негативно сказаться на здоровье человека. Особенно это касается пожилых людей, у которых и так ухудшена по сравнению с молодым организмом усвояемость питательных веществ.

«В этот период важно компенсировать нехватку витаминов, особенно пожилым людям», — считает Чиркова.

Чего может не хватать при отсутствии в рационе животной пищи и к чему это может привести:

Железа. Его нехватка ведёт к железодефицитной анемии.

Витамина B12. Этот витамин. Как все его сородичи из группы В важны для нормальной работы нервной системы, а он также отвечает за процесс кроветворения.

Витамина D и кальция. Они поддерживают крепость костей и зубов, помогают держать в тонусе иммунную систему и многое другое.

Жирных кислот Омега-3. Они жизненно необходимы для здоровья сердца и сосудов.

«Если ваши принципы требуют от вас строго поститься, посоветуйтесь с врачом и подберите витаминно-минеральный комплекс, который поможет вам пройти духовное испытание без вреда для здоровья. Кроме того, не исключайте полностью животный белок из рациона, он очень нужен организму», — подытожила свое интервью заведующая Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

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#православие
#россия
#христиане
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Медики скорой помощи приехали к «Крокусу» через четыре минуты после вызова
25 марта 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокусе» оказывали около 70 бригад скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф Подмосковья. При этом первая бригада скорой прибыла к концертному залу через четыре минуты после вызова, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Уже через четыре минуты после поступления вызова на пульт диспетчера первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. К работе привлекли 54 бригады Московской областной станции скорой помощи и 15 бригад Территориального центра медицины катастроф. Было оперативно налажено взаимодействие с экстренными службами Москвы», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Ранее сообщалось, что в больницах Москвы и Подмосковья остаются 97 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Помимо больниц региона, пострадавшие отправлены в стационары столицы и в федеральные центры.

По последним официальным данным СКР, погибли 137 человек, пострадали 182.

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#минздрав мо
#скорая помощь
#врачи
#здравоохранение
#теракт
#красногорск
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные доноры сдали за выходные более 1,3 тонны литров крови
25 марта 2024, 16:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 1,3 тонны литров крови сдали доноры в Московской области за субботу и воскресенье — 23 и 25 марта — для пострадавших во время теракта в «Крокусе», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Чтобы принять всех желающих сдать кровь, служба крови Московской области работала все выходные в усиленном режиме. Несмотря на то, что недостатка в донорской крови и её компонентах не было, и мы сразу об этом объявили, огромное количество неравнодушных людей захотели сдать кровь», — рассказал глава регионального министерства Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в регионе в выходные работало 17 пунктов приёма донорской крови, и за два дня туда обратились около четырёх тысяч человек.

В красногорском «Крокусе» вечером в пятницу, 22 марта, несколько человек открыли стрельбу по людям и подожгли здание. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта стали 137 человек, пострадали ещё 182.

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#донор
#кровь
#московская область
#подмосковье
#донорская кровь
#минздрав мо
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В Подмосковье запустят новые арт-терапевтические тренинги для медиков
25 марта 2024, 12:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Учебный центр НИКИ детства запускает новые арт-терапевтические тренинги для медиков Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новый тренинг будет реализовываться в рамках «Наш участковый врач».

«Психологическая поддержка медиков является важной составляющей проекта «Наш участковый врач». Доктора любых специальностей находятся на передовой, часто оказываются в стрессовых ситуациях. Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому, как этот метод показал свою эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», — поделилась руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Стоит отметить, что терапевтические тренинги с использованием рисования помогают бороться со стрессом, тревогой и ​эмоциональным напряжением.

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Подмосковные врачи оказывают медицинскую помощь прибывшим из Белгорода детям

Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
#врач
#поддержка
#психологическая поддержка
#подмосковье
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В Подмосковье росгвардейцы помогли теряющему сознание пенсионеру дождаться приезда скорой
25 марта 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Доврачебную медицинскую помощи оказали сотрудники вневедомственной охраны в Орехово-Зуеве 80-летнему мужчине, который почувствовал себя плохо в местном торговом центре, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Тревожная кнопка сработала в охраняемом Росгвардией торговом центре на улице Якова Флиера в Орехво-Зуеве. Приехавший патруль выяснил, что причиной вызова стал пожилой мужчина, которому стало плохо в торговом зале. Пенсионер находился в предобморочном состоянии, и сотрудники магазина, растерявшись, нажали тревожную кнопку, а затем вызвали скорую помощь», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы оказались на месте раньше медиков и до их приезда измерили пенсионеру давление и контролировали его состояние до прибытия скорой.

У мужчины диагностировали сердечную недостаточность и госпитализировали.

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#росгвардия
#орехово-зуево
#пенсионер
#медицина
#помощь
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В поликлиники Серпухова пришли работать новые врачи
25 марта 2024, 10:00

Фото: iStock/iStock

Новые врачи-специалисты — пульмонолог и уролог — поступили на работу в поликлинические отделения Серпуховской больницы в марте текущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Пульмонолог Мария Ермолаева является молодым специалистом, стаж её работы в здравоохранении — семь месяцев. Врач окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и прошла ординатуру по направлению «Пульмонология».

Уролог Константин Пронякин практикует уже 11 лет. Он окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.Н. Бурденко и ординатуру по направлению «Урология».

Для врачей в Московской области действует ряд льготных программ, включая пятидесятипроцентную компенсацию аренды жилья, предоставление социальной ипотеки, при которой саму сумму жилищного кредита выплачивает область, а собственник гасит только проценты по кредиту. Кроме того, есть особые выплаты для молодых специалистов и несколько других мер поддержки.

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#серпухов
#врачи
#медицина
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