Врач Чернышова напомнила об опасности передозировки БАДами

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Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что бесконтрольный приём БАДов и витаминов может быть очень опасен для здоровья и повлечь за собой отравление, кровотечения у женщин, а также передозировку витаминами А и D.
«При переизбытке витамина D происходит накопления кальция во всем организме, он даже попадает в кровь, что провоцирует его отложение в мышцах сердца и на стенках пищевода. А избыток витамина А оказывает токсическое воздействие на печень», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.
Ранее россиянкам старше тридцати лет порекомендовали сократить потребление сахара, кондитерских изделий, белого хлеба, макаронных изделий и диетических напитков. Как пишет Общественная Служба Новостей, специалисты также советуют заменить производственные кетчупы и майонеза на соусы своего приготовления из-за состава продуктов.
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