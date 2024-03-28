Врач Чиркова: Язык — зеркало организма

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Терапевт Ольга Чиркова заявила, что по состоянию языка можно определить степень здоровья организма.
Так, по её словам, тёмный и плотный налёт на языке может свидетельствовать о серьёзном заболевании, поэтому при таком симптоме надо немедленно обращаться к врачу.
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«В норме налёт на языке практически отсутствует. Язык — зеркало организма, он должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Если налёт имеет темные оттенки, не отделяется или отделяется, повреждая слизистую, переходит на щеки и глотку, вызывает боль и дискомфорт — срочно обратитесь к врачу», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чиркова.
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