Врач Смирнова заявила о смертельной опасности герпеса

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Дерматовенеролог и дерматолог Дарья Смирнова заявила, что герпес может быть смертельно опасным для людей с иммунодефицитом и онкологическими заболеваниями.
«Герпес очень опасен для людей с ВИЧ, врожденными иммунодефицитами, пациентов после трансплантации и с онкологическими заболеваниями в анамнезе. В этих случаях вирус герпеса может вызвать тяжелое заболевание или даже привести к летальному исходу», — пояснила в беседе с Газета.ру Смирнова.
Также опасно это заболевание при заболевании им глаз, что может привести даже к слепоте, а также при беременности. Запущенная форма герпеса может привести к серьёзным осложнениям и болезням.
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