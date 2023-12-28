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Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление капусты, в частности после 50 лет, может способствовать предотвращению развития раковых заболеваний.
«Кроме того, что капуста снижает риск возникновения многих видов рака, она содержит множество полезных веществ, витаминов и антиоксидантов. Продукт хорошо усваивается организмом, в нём много клетчатки. Любая капуста — от белокочанной до цветной — благоприятно воздействует на микробиом кишечника, формирует пищевой комок», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.
По его словам, продукт также может понижать уровень сахара, холестерина, выводить соли тяжёлых металлов.
«Человек в итоге перестает наслаждаться жизнью без стимуляции», — приводит utro.ru сообщение Лебедевой.
Врач рекомендовала для преодоления стресса активные физические занятия.
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