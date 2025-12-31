Врач дала россиянам один совет по поводу новогоднего стола
Новогодняя ночь часто становится серьёзной нагрузкой для пищеварения. Жирные блюда, сладкое, алкоголь и поздний ужин могут спровоцировать обострение язвенной и желчекаменной болезни или панкреатита.
Как отмечает гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT, снизить риски помогает правильно выстроенный режим питания. Врач советует не приходить к праздничному столу голодным. Если весь день пропускать еду, «оставляя место» для застолья, желудок получает слишком сильную нагрузку за один приём пищи.
Оптимальнее питаться в обычном режиме, не пропуская завтрак и обед. Подойдут лёгкий суп, нежирная рыба или курица с овощами — это выравнивает уровень сахара в крови и подготавливает ЖКТ к вечерней трапезе.
Не менее важен и выбор блюд. Вместо тяжёлых салатов с майонезом, обилия мясных закусок, выпечки и десертов лучше сделать упор на овощи, зелень и более лёгкие варианты — например, овощные салаты и запечённую рыбу.
При наличии заболеваний ЖКТ специалист рекомендует особенно осторожно относиться к копчёностям, жирному мясу, жареному и острым соусам.
Отдельное внимание — питьевому режиму. По словам Кашух, вода помогает пищеварению и снижает концентрацию алкоголя в организме. А вот газированные напитки, напротив, могут усиливать вздутие и дискомфорт, поэтому их стоит ограничить.
Также врач напоминает, что долгое сидение без движения ухудшает работу желудка и кишечника. После еды полезно ненадолго встать, пройтись или подышать свежим воздухом.
Главный принцип праздничного стола — умеренность: не обязательно пробовать всё. Лучше выбирать небольшие порции, есть медленно и ориентироваться на чувство насыщения — так праздник пройдёт легче и без неприятных последствий.
