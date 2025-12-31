Врач дала россиянам один совет по поводу новогоднего стола

31 декабря 2025, 12:48

Гастроэнтеролог Кашух: не стоит садиться за новогодний стол голодными

Фото: istockphoto/Tat'yana Andreyeva

Новогодняя ночь часто становится серьёзной нагрузкой для пищеварения. Жирные блюда, сладкое, алкоголь и поздний ужин могут спровоцировать обострение язвенной и желчекаменной болезни или панкреатита.