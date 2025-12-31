Россияне скупили весь майонез в магазинах Будапешта
РИА Новости: россияне скупили весь майонез в магазинах Будапешта
К 30 декабря в продуктовых магазинах Будапешта (Венгрия), ориентированных на русскоязычных покупателей, закончился майонез. Об этом пишет РИА Новости.
Продукт массово раскупают россияне, готовясь к новогодним праздникам. Сотрудница одной из торговых точек в беседе с корреспондентом издания подтвердила отсутствие товара.
«Майонеза уже нет - все разобрали», — ответила она на вопрос по поводу наличия товара.Новую партию планируют закупить 31 декабря, чтобы люди успели приготовить традиционные новогодние салаты к праздничному столу.
