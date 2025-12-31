31 декабря 2025, 06:51

РИА Новости: россияне скупили весь майонез в магазинах Будапешта

Фото: iStock/tashka2000

К 30 декабря в продуктовых магазинах Будапешта (Венгрия), ориентированных на русскоязычных покупателей, закончился майонез. Об этом пишет РИА Новости.





Продукт массово раскупают россияне, готовясь к новогодним праздникам. Сотрудница одной из торговых точек в беседе с корреспондентом издания подтвердила отсутствие товара.



«Майонеза уже нет - все разобрали», — ответила она на вопрос по поводу наличия товара.