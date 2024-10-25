Врач Тен предупредила об опасности покусывания щёк и губ

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Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что привычка покусывать внутреннюю сторону щёк и губы может быть чревата язвами и грибком рода кандида.
Она уточнила, что подобная привычка может возникнуть у разных людей из-за стресса, тревоги или скуки.
Ранее гастроэнтеролог клиники Ольга Евлашева заявила, что злоупотребление чаем опасно, так как это может вызвать передозировку кофеином.
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«Повторное раздражение слизистой оболочки рта приводит к микротравмам, что может создать условия для более серьезных повреждений и осложнений. Постоянное раздражение и травмирование тканей может привести к образованию язв или эрозий на слизистой оболочке. Эти повреждения болят, затрудняют приём пищи и могут стать воротами для инфекции. Одним из осложнений является кандидоз», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тен.
Ранее гастроэнтеролог клиники Ольга Евлашева заявила, что злоупотребление чаем опасно, так как это может вызвать передозировку кофеином.
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Мелисса Тимофеева