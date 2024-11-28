Врач МОНИИАГ Андросова рассказала, можно ли делать МРТ беременным женщинам

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Во время беременности основная цель врачей — забота о здоровье матери и обеспечение нормального развития ребёнка. Поэтому при необходимости проведения обследований они выбирают наиболее безопасные методы. Обычно беременным женщинам назначают ультразвуковое исследование, абдоминальное или вагинальное сканирование для выявления возможных отклонений и контроля роста плода, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Если у врача есть серьёзные основания подозревать тяжёлые патологии, он может порекомендовать пройти магнитно-резонансную томографию. Врач акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Яна Андросова рассказала о безопасности этой процедуры для малыша.
Врач подчеркнула, что при необходимости применения дополнительных методов исследования состояния здоровья беременной женщины и плода, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), будущей матери не следует отказываться от них. Эти методы позволяют врачам назначить соответствующее лечение вовремя, до возникновения необратимых последствий.
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«Ультразвук и МРТ могут проводиться беременным женщинам. Это самые безопасные методы визуализации, в них не используется рентгеновское излучение», — сообщила Андросова.
Врач подчеркнула, что при необходимости применения дополнительных методов исследования состояния здоровья беременной женщины и плода, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), будущей матери не следует отказываться от них. Эти методы позволяют врачам назначить соответствующее лечение вовремя, до возникновения необратимых последствий.
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Дайана Хусинова