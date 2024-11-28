Врач МОНИИАГ Андросова рассказала, можно ли делать МРТ беременным женщинам

Во время беременности основная цель врачей — забота о здоровье матери и обеспечение нормального развития ребёнка. Поэтому при необходимости проведения обследований они выбирают наиболее безопасные методы. Обычно беременным женщинам назначают ультразвуковое исследование, абдоминальное или вагинальное сканирование для выявления возможных отклонений и контроля роста плода, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.