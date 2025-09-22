Врач Дмитренко: Сезонное аффективное расстройство возникает из-за нехватки света
С приходом осени многие сталкиваются с сезонным аффективным расстройством. О том, как справиться с этим состоянием, рассказала врач Екатерина Дмитренко.
Она отметила, что сезонное аффективное расстройство появляется из-за изменения уровня освещённости, температуры и дефицита питательных веществ.
«Мы продолжаем потреблять несезонные продукты и испытываем дефицит важных витаминов и минералов. Это может привести к снижению уровня серотонина и другим негативным последствиям для психического здоровья», — объяснила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.
В холодное и тёмное время года врач посоветовала использовать лампы, имитирующие солнечный свет, для улучшения уровня серотонина, заниматься спортом, включить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, проводить время на свежем воздухе, а также поддерживать режим сна и отдыха.
Дмитренко подчеркнула, что сезонное аффективное расстройство является реальной проблемой, которая негативно влияет на физическое и эмоциональное состояние. Тем не менее его можно облегчить, поддерживая баланс между природой и современностью.