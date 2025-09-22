Врач Дмитренко: Сезонное аффективное расстройство возникает из-за нехватки света

22 сентября 2025, 16:20

Фото: iStock/max-kegfire

С приходом осени многие сталкиваются с сезонным аффективным расстройством. О том, как справиться с этим состоянием, рассказала врач Екатерина Дмитренко.





Она отметила, что сезонное аффективное расстройство появляется из-за изменения уровня освещённости, температуры и дефицита питательных веществ.





«Мы продолжаем потреблять несезонные продукты и испытываем дефицит важных витаминов и минералов. Это может привести к снижению уровня серотонина и другим негативным последствиям для психического здоровья», — объяснила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.