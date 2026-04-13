Исследование выделило российские города с самым высоким качеством жизни

РИА Новости: Москва, Грозный и Сочи возглавили рейтинг качества жизни городов в РФ

Стали известны российские города с самым высоким качеством жизни по итогам первого квартала 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.





Рейтинг составили на основе мониторинга материального благополучия, доступности жилья, качества медицины, экологии, работы образования, доступности культурных ценностей, состояния дорог, работы ЖКХ, благоустройства и уровня конфликтности.



Лидерами списка стали Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. В «топ-десять» также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда.



