Исследование выделило российские города с самым высоким качеством жизни

РИА Новости: Москва, Грозный и Сочи возглавили рейтинг качества жизни городов в РФ
Стали известны российские города с самым высоким качеством жизни по итогам первого квартала 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.
Рейтинг составили на основе мониторинга материального благополучия, доступности жилья, качества медицины, экологии, работы образования, доступности культурных ценностей, состояния дорог, работы ЖКХ, благоустройства и уровня конфликтности.
Лидерами списка стали Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. В «топ-десять» также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда.
Отмечается, что доступность жилья лучше всего оценили жители Оренбурга, Хабаровска и Мурманска. Лучшую экологическую ситуацию зафиксировали в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. Высокую самооценку материального благополучия показали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
В перечень городов, которым требуются усилия для повышения качества жизни, вошли Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан-Удэ, Челябинск, Чита и Якутск.
