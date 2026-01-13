Врач-невролог предупредил об опасности сна на животе
РИА Новости: постоянный сон на животе может вызвать сдавление сосудов
Постоянный сон на животе вызывает напряжение шейных мышц и сдавление сосудов. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
Медик указал на вред для здоровья, который может причинить такая поза. По его мнению, для здорового сна предпочтительнее спать на боку или на спине.
При этом важно обеспечить правильную поддержку шеи и поясницы, чтобы снизить нагрузку на позвоночник, заключил Мартынов.
