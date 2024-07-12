Врач Гамзатов заявил об опасности наружного отита

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Врач-отоларинголог Калсын Гамзатов заявил, что запущенный отит может привести к потере слуха.
Он напомнил, что заболевание является воспалением кожи наружного слухового прохода, вызванным инфекцией и бактериями.
А врач-невролог высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» Александра Москвичева рассказала, что делать для того, чтобы сброшенные килограммы не вернулись вновь. Она отметила, что важно не воспринимать еду как единственный источник удовольствия, а также сохранять физическую активность.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга.
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«При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу-отоларингологу, чтобы вовремя начать лечение. Часто наружный отит протекает без осложнений, но без своевременной терапии инфекция может распространиться на соседние структуры среднего уха и спровоцировать прободение — разрыв ткани барабанной перепонки, что может привести к потере слуха», — пояснил в беседе с «Известиями» врач.
А врач-невролог высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» Александра Москвичева рассказала, что делать для того, чтобы сброшенные килограммы не вернулись вновь. Она отметила, что важно не воспринимать еду как единственный источник удовольствия, а также сохранять физическую активность.
«Главная рекомендация — отказ от еды как от единственного источника удовольствия. Да, тёплое застолье — прекрасный повод провести время в кругу близких людей. Но если перенести его, например, в парк, захватив мяч или бадминтон, а зимой прерваться на игру в снежки или создание ледяной скульптуры, то встреча принесёт больше положительных эмоций», — отметила в беседе с RuNews24.ru Москвичева.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга.
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Мелисса Тимофеева