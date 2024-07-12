Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Гамзатов заявил об опасности наружного отита

Врач Гамзатов заявил об опасности наружного отита

12 июля 2024, 17:22
Фото: iStock/Yurii Yarema

Фото: iStock/Yurii Yarema

Врач-отоларинголог Калсын Гамзатов заявил, что запущенный отит может привести к потере слуха.
Он напомнил, что заболевание является воспалением кожи наружного слухового прохода, вызванным инфекцией и бактериями.

«При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу-отоларингологу, чтобы вовремя начать лечение. Часто наружный отит протекает без осложнений, но без своевременной терапии инфекция может распространиться на соседние структуры среднего уха и спровоцировать прободение — разрыв ткани барабанной перепонки, что может привести к потере слуха», — пояснил в беседе с «Известиями» врач.



А врач-невролог высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» Александра Москвичева рассказала, что делать для того, чтобы сброшенные килограммы не вернулись вновь. Она отметила, что важно не воспринимать еду как единственный источник удовольствия, а также сохранять физическую активность.

«Главная рекомендация — отказ от еды как от единственного источника удовольствия. Да, тёплое застолье — прекрасный повод провести время в кругу близких людей. Но если перенести его, например, в парк, захватив мяч или бадминтон, а зимой прерваться на игру в снежки или создание ледяной скульптуры, то встреча принесёт больше положительных эмоций», — отметила в беседе с RuNews24.ru Москвичева.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга.

Читайте также:

Диетолог Стародубова раскрыла истинную пользу шоколада для мозга

Подмосковные врачи назвали допустимое количество шоколада для ребёнка

Врач Уланкина заявила о способах спастись от смога из-за лесных пожаров
#врачи
#инфекция
#лечение
#диетолог
#заболевания
Нарколог Сааков назвал две причины смертельной опасности пьяного купания
12 июля 2024, 16:32

Фото: iStock/stsvirkun

Пьяный человек не в состоянии объективно оценить опасность и рассчитать силы, поэтому плаванье после выпивки часто заканчивается трагедией, кроме того, прохлада водоёмов повышает у нетрезвого пловца риск инфаркта. Об этом предупредил заместитель главврача по диспансерно-поликлинической работе подмосковного клинического наркодиспансера Александр Сааков, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«По статистике, каждый четвертый утонувший был в состоянии алкогольного опьянения. Это связано с тем, что выпивший человек перестает осознавать опасность, контролировать ситуацию, ему кажется, что ничего страшного произойти не может», — сказал Сааков.
Он также напомнил, что алкоголь расширяет сосуды, а холодная вода водоёма резко их сужает. Эта перегрузка несёт огромные риски.

«Такие скачки могут сказаться даже на здоровых людях, не говоря уже о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями», — подчеркнул Сааков.
Он напомнил, что для того, чтобы купание в открытой воде не принесло вреда, нужно следовать определённым правилам. Из напитков следует отдать предпочтение простой воде, в часы максимальной солнечной активности — с полудня до 16:00 — лучше оставаться в тени, а при катании на лодке, сапборде или катамаране нужно обязательно надевать спасательный жилет.

Читайте также:

В 32 городах Подмосковья продолжится акция «Проверь своё здоровье в парке»

Подмосковные врачи спасли мужчину с редкой патологией бронхов

Подмосковные врачи назвали допустимое количество шоколада для ребёнка
#нарколог
#алкоголь
#плавание
#купание
#опасность
#советы
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Электрогорска приглашают пройти медосмотр в парке
12 июля 2024, 15:45

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Пройти медицинское обследование на свежем воздухе смогут жители подмосковного Электрогорска: здесь в субботу, 13 июля, будет проводиться акция «Проверь свое здоровье в парке», сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.
«Это не первый опыт проведения такой акции. Она помогает людям проверить свое здоровье без очередей в душных помещениях, а спокойно прогуливаясь в парке. В таких условиях даже небольшое ожидание может пойти на пользу благодаря свежему воздуху и хорошей погоде», — отмечается в сообщении.
Приём будет проводиться в Городском парке культуры и отдыха с девяти утра до двух часов дня. Предварительная запись не требуется. Проходить медосмотр следует натощак. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Читайте также:

В 32 городах Подмосковья продолжится акция «Проверь своё здоровье в парке»

Подмосковные врачи спасли мужчину с редкой патологией бронхов

Назван способ определения оптимального количества секса в отношениях
#электрогорск
#павловский посад
#здравоохранение
#медицина
#медосмотр
#парк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 32 городах Подмосковья продолжится акция «Проверь своё здоровье в парке»
12 июля 2024, 14:44

Фото: пресс служба администрации г. о. Дубна

В предстоящие выходные, 13 и 14 июля, жители вновь смогут проверить здоровье в подмосковных парках. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Выездные бригады врачей будут работать в 33 парках, в том числе в Дубне, Егорьевске, Серпухове, Шатуре и других городских округах.
«Такая акция очень удобна для работающего населения. Мы понимаем, что не всегда можно отлучиться с работы, а в выходные можно совместить приятное с полезным – погулять на свежем воздухе и позаботиться о своём здоровье», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как напомнили в ведомстве, при необходимости пациентов будут направлять в поликлинику на углублённое обследование. Для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Акция «Проверь здоровье в парке» проходит в Московской области с начала лета. По данным министерства, за это она привлекла более 4,4 тыс. жителей.

Читайте также:

Подмосковные врачи спасли мужчину с редкой патологией бронхов

Подмосковный венеролог Ситюков рассказал, как избежать половых инфекций

Подмосковные врачи поставили на ноги девушку с бамперным переломом
#здравоохранение
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#здоровье
#парки
#проверка
#диспансеризация
#врачи
#пациенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи спасли мужчину с редкой патологией бронхов
12 июля 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

43-летнего мужчину доставили в терапевтическое отделение МОНИКИ им. Владимирского с критически низкой сатурацией — насыщением крови кислородом, специалисты сумели оперативно поставить диагноз и провести эффективное лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
При поступлении в больницу пациент практически не мог самостоятельно дышать. Оказалось, что ухудшения начались ещё полгода назад. Томография показала масштабные патологические изменения в лёгких. По результатам исследований врачи заподозрили у пациента альвеолярный протеиноз. Это редкое заболевание, при котором альвеолы и мелкие дыхательные пути закупоривает жидкость, насыщенная белком и жирами, что нарушает перенос кислорода в кровь.

«Для проверки диагноза мы провели бронхоскопию с исследованием смыва из бронхов, так называемую шик-реакцию. Результаты исследования подтвердили альвеолярный протеиноз», — отметила заведующая терапевтическим отделением МОНИКИ Татьяна Воробьева.
Для того, чтобы вылечить пациента, ему проводили регулярные промывания системы бронхов. В результате у мужчины исчезла одышка и перестала быть нужна кислородная поддержка.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали. Альвеолярный протеиноз полностью не излечивается, поэтому для поддержания хорошего самочувствия пациент периодически проходит курсы промывания бронхов.

Читайте также:

Назван способ определения оптимального количества секса в отношениях

Подмосковный венеролог Ситюков рассказал, как избежать половых инфекций

Подмосковные врачи поставили на ноги девушку с бамперным переломом
#моники
#врачи
#минздрав мо
#здоровье
#медицина
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван способ определения оптимального количества секса в отношениях
12 июля 2024, 05:34

Фото: iStock/1001nights

Большинство людей полагают, что окружающие их люди более сексуально активны, чем они сами, что вызывает тревогу и эмоциональный дискомфорт, заявила секс-коуч Трейси Кокс. Определить нормальное количество секса в отношениях поможет метод, который Кокс рассказала Daily Mail.
По мнению Кокс, первым фактором, определяющим сексуальную активность, является возраст: до 25 лет люди занимаются сексом в среднем 11 раз в месяц; между 25 и 35 годами – 8-9 раз в месяц; после 37 лет – 6-7 раз в месяц.

Следующий фактор – продолжительность отношений. По словам Кокса, в первый год знакомства пары занимаются сексом 146 раз в год, во второй год – 86 раз, а затем это число продолжает снижаться. Кокс объяснила, что это происходит потому, что партнеры привыкают друг к другу и становятся эмоционально ближе.

«Чем ближе вы становитесь к своему партнеру, тем меньше вы его желаете. Уют и связь питают любовь, а не страсть», – говорит Кокс.

Коуч также объяснила, что снижение интереса к сексу в целом более выражено у женщин. Мужчины же, напротив, остаются стабильными в этом отношении даже после 20 лет совместной жизни.

»То, как часто вы занимаетесь сексом в первый год, определяет, как часто вы будете заниматься сексом в дальнейшем», – отмечает коуч.

Помимо возраста, пола и времени, проведенного вместе, очень важно и качество секса, считает эксперт. По ее словам, чем более захватывающим и приятным является процесс, тем больше вероятность того, что вы захотите его повторить. В то же время она подчеркнула, что совершенно нормально, если сексуальная активность может быть обыденной, скучной или неудачной.

Наконец, Кокс отметила, что сексуальная активность пары зависит от их естественного уровня сексуального желания. Коуч считает, что любая частота интимной близости – это нормально, главное – не отказываться от нее полностью. Она объяснила, что воздержание от сексуальных контактов в течение всего нескольких месяцев может привести к значительному ухудшению отношений между партнерами.

Ранее сексолог Александр Теллер рассказал, почему люди прибегают к изменам.

Читайте также:

«Неполноценность и стресс»: Сексолог раскрыла, сколько можно жить без секса

Таблетка для оргазма: Сексолог Савская раскрыла тайну точки G

Названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее
#секс
#эксперт
#возраст
#любовь
#мужчины
#стресс
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный венеролог Ситюков рассказал, как избежать половых инфекций
11 июля 2024, 22:56

Фото: iStock / Ashi Sae Yang

Инфекции, передающиеся половым путём, - одна из главных причин бесплодия и сексуальных нарушений у мужчин и женщин.
Об этом предупредил врач-венеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юрий Ситюков.

Эти инфекции передаются в основном при половом контакте с партнёром, который может быть инфицированным. К ним относятся сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, остроконечные кондиломы, микоплазмоз и уреплазмоз. Условно к подобным инфекциям можно отнести чесотку и лобковый педикулёз.
«Не стоит недооценивать опасность ИППП. Если одни могут вызывать лишь дискомфорт, то другие способны привести к серьёзным последствиям, вплоть до бесплодия», – отметил Ситюков.
Чтобы обезопасить себя, важно следовать правилам безопасного секса.
«Для этого необходимо использовать барьерные контрацептивы при каждом половом контакте, независимо от его типа. Для дополнительной защиты можно пользоваться средствами с бактерицидным действием, например, свечами, гелями или кремами», – посоветовал специалист.
По словам Ситюкова, самый надёжный способ избежать ИППП – моногамные отношения с проверенным здоровым партнёром. Если же было несколько половых партнеров, рекомендуется пройти обследование в удобном филиале Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Это поможет вовремя выявить возможное заболевание и начать лечение.

Читайте также:

Подмосковные врачи поставили на ноги девушку с бамперным переломом

Новое отделение реабилитации заработало в Наро-Фоминской больнице

Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем и онкологией
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#секс
#врач
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи поставили на ноги девушку с бамперным переломом
11 июля 2024, 21:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли девушку-подростка с бамперным переломом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка не успела выйти из маршрутки, как поступила в МОДКТОБ. Бамперный перелом – тяжёлая травма, для которой характерен перелом костей голени или бедра с образованием клиновидной формы отломков из-за удара бампером или другим тупым предметом.
«Для восстановления целостности кости врачи наложили аппарат Илизарова. Через шесть недель наша пациентка сможет начать ходить, опираясь на обе ноги. Однако аппарат мы снимем через 4-6 месяцев. Всё будет зависеть от сроков восстановления кости», – рассказал врач-травматолог-ортопед Александр Нестеренко.
Сейчас ребёнок чувствует себя удовлетворительно и уже выписан из стационара на амбулаторное лечение. Впереди у пациентки – восстановительный период и повторная операция для удаления металлических фиксаторов.

Читайте также:

Новое отделение реабилитации заработало в Наро-Фоминской больнице

Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем и онкологией

Подмосковные врачи пришили девушке оторванный скальп
#здравоохранение
#минздрав мо
#травма
#врачи
#пациент
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Стародубова раскрыла истинную пользу шоколада для мозга
11 июля 2024, 20:21

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга.
«Умеренное потребление темного шоколада с содержанием какао от 75% способствует нормализации артериального давления и липидов крови, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

А диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что, перекусывая на бегу, вполне реально оставаться стройным и не набирать вес.

«Нужно быть уверенным в том месте, где вы принимаете пищу. Если вы не можете брать её с собой, надо продумывать, как и когда вы будете ее принимать. Первый вы сделаете дома, но пропускать в данной ситуации приемы пищи нельзя. Многие мои пациенты, зачастую, водители заявляют, что едят один раз плотно с утра. Они плотно завтракают и игнорируют овощи. В голове у пациента плотная пища — это белки и углеводы и какая-то бутербродная еда», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Ранее нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» заявила, что шоколад не враг, и ему есть место в здоровом рационе человека.

Читайте также:

Сахарный маньяк: Нутрициолог объяснила, почему возникает тяга к сладкому

Против старения: Нутрициолог развеяла миф о вреде шоколада

Подмосковные врачи назвали допустимое количество шоколада для ребёнка
#врачи
#диетолог
#еда
#шоколад
#пища
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новое отделение реабилитации заработало в Наро-Фоминской больнице
11 июля 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Наро-Фоминской больнице стартовала работа отделения медицинской реабилитации. Оно рассчитанное на 15 коек круглосуточного пребывания, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи отделения будут заниматься восстановительным лечением пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, которые перенесли травмы и ортопедические операции по замене суставов. В этих случаях реабилитацию важно начать как можно быстрее, так как от этого зависит качество жизни пациента в будущем.
«Новое отделение реабилитации Наро-Фоминской больницы полностью укомплектовано медиками и современным оборудованием. Это аппараты для пассивной разработки суставов, роботизированные тренажёры, аппараты с биологической обратной связью и виртуальной реальностью, другая техника», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Полноценная реабилитация очень нужна и востребована, отметил врач-реабилитолог Всеволод Лавров.
«Прежде всего, это реабилитация, направленная на восстановление пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, последствиями нарушений мозгового кровообращения, травм спинного мозга и позвоночника. Наше отделение будет принимать жителей не только Наро-Фоминского, но и других городских округов и областей», – заверил Лавров.
Как отметили в ведомстве, реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач при наличии у пациента показаний.

Читайте также:

​Подмосковные врачи назвали допустимое количество шоколада для ребёнка

Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем и онкологией

Подмосковные врачи пришили девушке оторванный скальп
#наро-фоминск
#больница
#реабилитация
#подмосковье
#московская область
#пациенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф