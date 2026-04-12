Названа дневная норма кофе для защиты от стресса и депрессии
Умеренное потребление кофе — две-три чашки по 250 мл в день в день — связано со снижением риска стресса, тревожности и депрессии. Об этом сообщили ученые из Фуданьского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders.
Для исследования были использованы данные Британского биобанка: ученые наблюдали за состоянием здоровья более 460 тысяч человек в течение 13 лет в среднем. На начало эксперимента у участников не было психических заболеваний, но за этот период было зарегистрировано более 18 тысяч случаев различных нарушений настроения и стрессовых реакций.
Анализ показал, что люди, употреблявшие две-три чашки кофе объемом 250 мл ежедневно, имели наименьший риск развития психических расстройств. Однако зависимость оказалась нелинейной: как недостаточное, так и избыточное потребление кофе негативно сказывалось на психическом здоровье. Те, кто выпивал пять и более чашек в день, сталкивались с повышенным риском.
Исследователи подчеркивают, что кофеин временно улучшает настроение, блокируя аденозин, нейромедиатор усталости, и стимулируя выработку дофамина, связанного с мотивацией и чувством удовлетворения. Кроме того, ученые учли генетические особенности и выяснили, что скорость метаболизма кофеина в организме практически не влияет на его воздействие. Уточняется, что защитный эффект умеренного употребления кофе оказался более выраженным у мужчин.
