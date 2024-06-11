Врач Глуходед заявил об опасности отсутствия зубов

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Стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед заявил, что отсутствие зубов может вызвать серьёзные проблемы.
Среди них врач назвал нарушение функции жевания, увеличение рисков скола или перелома остальных зубов, изменение положения зубов в зубном ряду. По его словам, плохо пережёванная из-за отсутствия зубов пища может повлечь за собой проблемы и с ЖКТ.
Ранее стоматолог-терапевт, детский стоматолог Людмила Шемякина заявила, что можно есть сладкое и минимизировать риск образования кариеса, тщательно прополоскав рот водой.
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«Не менее важны и эстетические проблемы. Чувство стеснения, неуверенности, невозможность улыбаться мало кому приносит пользу», – добавил в беседе с Газета.ру Глуходед.
Ранее стоматолог-терапевт, детский стоматолог Людмила Шемякина заявила, что можно есть сладкое и минимизировать риск образования кариеса, тщательно прополоскав рот водой.
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Мелисса Тимофеева