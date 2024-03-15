Врач Ходаковский объяснил причины риска для водителей заболеть раком кожи

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Врач-дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский объяснил повышенный риск водителей заболеть раком кожи более частой подверженностью солнечному свету.
«Одной из главных причин возникновения рака кожи является ультрафиолетовое излучение от Солнца. Среди пациентов особенно часто встречаются автолюбители с жалобами на новообразования на лице и верхних конечностях, у которых затем диагностируется тот или иной вид рака кожи», — прокомментировал в беседе с Газета.ру врач.
Защитить кожу от излишнего солнечного света, по словам врача, автомобилистам могут помочь одежда с длинными рукавами, а также солнцезащитные средства.
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